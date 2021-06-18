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Губернатор Калужской области госпитализирован с коронавирусом

Ведомости

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заразился коронавирусом после прививки, его госпитализировали. Об этом Шапша сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«Нахожусь в Калуге, в больнице, в ковидном отделении. Подхватил эту болячку, получил подтвержденный тест и сейчас прохожу лечение. Состояние уже нормальное, болезнь проходит в легкой форме», — рассказал Шапша. Он добавил, что болезнь проходит легко, потому что он «своевременно сделал прививку». Глава региона призвал всех жителей вакцинироваться от коронавируса.

16 июня глава Коми Владимир Уйба сообщил, что госпитализирован с COVID-19 после вакцинации.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных