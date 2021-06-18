Губернатор Калужской области госпитализирован с коронавирусом
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заразился коронавирусом после прививки, его госпитализировали. Об этом Шапша сообщил в своем аккаунте в Instagram.
«Нахожусь в Калуге, в больнице, в ковидном отделении. Подхватил эту болячку, получил подтвержденный тест и сейчас прохожу лечение. Состояние уже нормальное, болезнь проходит в легкой форме», — рассказал Шапша. Он добавил, что болезнь проходит легко, потому что он «своевременно сделал прививку». Глава региона призвал всех жителей вакцинироваться от коронавируса.
16 июня глава Коми Владимир Уйба сообщил, что госпитализирован с COVID-19 после вакцинации.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».