В Луганске произошел взрыв на газопроводе
Взрыв на газопроводе произошел в Луганске в ночь на пятницу, сообщило государственное предприятие «Луганскгаз» в своем Telegram-канале.
«Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание», – говорится в сообщении. Вследствие инцидента от подачи природного газа были временно отключены 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.
По состоянию на 6:30 возгорание удалось ликвидировать, специалисты предприятия приступили к ремонтно-восстановительным мероприятиям. Подача газа отключенным абонентам будет восстановлена по завершению работ. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают причину взрыва.
Неделей ранее в Ивано-Франковской области Украины произошел взрыв на газопроводе «Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы». Пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» сообщила, что инцидент не повлияет на транзит российского газа потребителям в Европейском союзе, также он не создает угрозы остановки газоснабжения близлежащих населенных пунктов.