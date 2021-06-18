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В Луганске произошел взрыв на газопроводе

Ведомости

Взрыв на газопроводе произошел в Луганске в ночь на пятницу, сообщило государственное предприятие «Луганскгаз» в своем Telegram-канале.

«Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание», – говорится в сообщении. Вследствие инцидента от подачи природного газа были временно отключены 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.

По состоянию на 6:30 возгорание удалось ликвидировать, специалисты предприятия приступили к ремонтно-восстановительным мероприятиям. Подача газа отключенным абонентам будет восстановлена по завершению работ. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают причину взрыва.

Неделей ранее в Ивано-Франковской области Украины произошел взрыв на газопроводе «Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы». Пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» сообщила, что инцидент не повлияет на транзит российского газа потребителям в Европейском союзе, также он не создает угрозы остановки газоснабжения близлежащих населенных пунктов.

Ранее по теме: Взрыв газопровода на Украине не повлияет на транзит газа в ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных