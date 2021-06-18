В Луганске произошел взрыв на газопроводе

Неделей ранее в Ивано-Франковской области Украины произошел взрыв на газопроводе «Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы». Пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» сообщила, что инцидент не повлияет на транзит российского газа потребителям в Европейском союзе, также он не создает угрозы остановки газоснабжения близлежащих населенных пунктов.