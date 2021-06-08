Взрыв газопровода на Украине не повлияет на транзит газа в ЕС
В Ивано-Франковской области Украины произошел взрыв на газопроводе «Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы», сообщает пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».
«Оператор ГТС Украины сообщает о разгерметизации на участке газопровода-отвода диаметром 500 мм «Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы» без возгорания вблизи села Клузов, Ивано-Франковской области», — указано в сообщении.
В компании подчеркнули, что инцидент не повлияет на транзит российского газа потребителям в Европейском союзе, также он не создает угрозы остановки газоснабжения близлежащих населенных пунктов.
Информации о пострадавших не поступало, поврежденный участок газопровода локализован. В компании также обещали, что назовут точную причину взрыва позже. Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон уточнил в социальных сетях, что ремонтные работы займут 2-3 дня.