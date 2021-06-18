СМИ узнали о возможном возобновлении авиасообщения с Турцией с июля
Россия может возобновить авиасообщение с Турцией с начала июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в Турецкой Республике изучается вопрос о снятии введенных ранее ограничений на регулярное и чартерное сообщение с Турцией в первых числах июля», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что окончательное решение примет оперативный штаб.
«Авиакомпании получат, как минимум, 10 дней на то, чтобы подготовить воздушные суда и сформировать расписание», — добавил источник.
В Кремле не стали комментировать информацию о возможном снятии ограничений на полеты в Турцию. «Это вопрос не для Кремля, это вопрос для правительственного штаба. Они принимают решения», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В правительственный штаб, в свою очередь, пока не опубликовал официального сообщения с реакцией на эти сведения.
Накануне в Турцию прибыла делегация российских экспертов, которая оценит эпидемическую ситуацию в стране для возможности снятия ограничений на авиасообщение. В ее состав вошли представители Роспотребнадзора, Ростуризма и Минздрава. По официальным данным турецких властей, ежедневные показатели заболеваемости в стране уже стабилизировались по сравнению с пиковыми значениями апреля (более 42 тыс. в сутки) на отметке менее 6 тыс. новых случаев в сутки. Так, 17 июня Минздрав Турции зарегистрировал 5904 новых случая заражения.
15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией, позже запрет был продлен до 21 июня, сообщал оперштаб. Пассажирское авиасообщение с Турцией было ограничено на фоне резкого роста числа случаев коронавируса в этой стране. Количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines.
В то же время 31 мая оперштаб объявил, что Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное — с Албанией.