СМИ узнали о возможном возобновлении авиасообщения с Турцией с июля

Накануне в Турцию прибыла делегация российских экспертов, которая оценит эпидемическую ситуацию в стране для возможности снятия ограничений на авиасообщение. В ее состав вошли представители Роспотребнадзора, Ростуризма и Минздрава. По официальным данным турецких властей, ежедневные показатели заболеваемости в стране уже стабилизировались по сравнению с пиковыми значениями апреля (более 42 тыс. в сутки) на отметке менее 6 тыс. новых случаев в сутки. Так, 17 июня Минздрав Турции зарегистрировал 5904 новых случая заражения.