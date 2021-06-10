Туроператоры попросили оперштаб открыть популярные зарубежные страны
Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась с письмом к главе опершатаба и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой о скорейшем восстановлении авиасообщения с популярными зарубежными туристическими направлениями. Об этом говорится в сообщении ассоциации. АТОР предлагает восстановить авиасообщение с Турцией, Кипром, Грецией, Египтом, Болгарией, Хорватией, Черногорией и Тунисом.
Данные страны пользуются массовым спросом у российских туристов, указывают туроператоры. Страны уже заявили о готовности принимать россиян без обязательного карантина по приезду, но с отрицательными ПЦР-тестами, справками о наличие антител к COVID-19 или подтверждением вакцинации, или даже вовсе без таких требований, отмечают в АТОР.
С закрытием Турции туристическая отрасль России по объему неисполненных обязательств оказалась отброшенной на год назад, к показателям весны 2020 г., подчеркивают в АТОР.
«Ухудшение эпидемиологической ситуации и связанное с этим практически полное сокращение перевозок в Турецкую республику в апреле этого года стало для туристов и туроператорского сообщества существенным ударом. Исключение из ассортимента самого популярного зарубежного направления привело к увеличению до 44 млрд рублей совокупного объема обязательств перед туристами, накопленного с 2020 г. Около 1,3 млн человек не могут реализовать свой отдых по причинам, не зависящим ни от них, ни от туриндустрии», – цитируется в сообщении письмо, направленное Голиковой.
Эпидемиологическая ситуация в «закрытых» странах намного лучше, чем в отрытых, считают в АТОР. Так, в Турции за последние 14 дней сокращается число заболевших в среднем на 2,17%, в Танзании этот показатель равен нулю. В Черногории заболеваемость сокращается минимум на 11,72%, на Кипре суточный рост заболеваемости составляет 1%, подсчитали в АТОР. В это же время, в открытых оперштабом странах - Люксембурге, Марокко, Ливане, Албании, Австрии, Маврикии, Венгрии и Хорватии сохраняется существенный рост заболеваемости на протяжении последних двух недель. Самый высокий показатель в Хорватии (122,9%), Марокко (33,44%), Албании и Маврикии (29,08% и 26,55% соответственно).
«А единственная страна, где заболеваемость ковидом за 14 дней много ниже, чем российский критерий в 40 случаев на 100 тыс. населения – это Египет, куда по-прежнему не разрешено летать прямыми рейсами на курорты», — подчеркнули в АТОР.
15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией, позже запрет был продлен до 21 июня, сообщал оперштаб. Пассажирское авиасообщение с Турцией было ограничено на фоне резкого роста числа случаев коронавируса в этой стране. Количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines.
31 мая оперштаб объявил, что Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное — с Албанией.