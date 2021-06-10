Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами

5 июня президент России Владимир Путин заявил, что жители страны смогут более свободно ездить в другие государства примерно с сентября этого года, когда уровень иммунизации населения страны достигнет 60%. Глава государства также призвал европейские регуляторы признать, что привитые российскими вакцинами люди «ничем не отличаются» от тех, кто сделал прививку препаратами Moderna или Pfizer.