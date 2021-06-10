Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Общество

Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами

Ведомости

Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное — с Албанией, об этом сообщил ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По два раза в неделю будут осуществляться рейсы Москва — Вена, Москва — Будапешт, Москва — Порт-Луи, Москва — Рабат и Москва — Загреб. По маршрутам Москва — Бейрут, Москва — Люксембург и Москва — Тирана самолеты будут летать раз в неделю.

Также Россия увеличила количество регулярных рейсов, осуществляемых в неделю, в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грецию, Египет, Катар, Сербию, Таджикистан и Узбекистан. Кроме того, с 10 июня возобновляются авиаперелеты за рубеж из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска.

25 мая Россия возобновила авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. В целом страна осуществляет международные рейсы в 30 государств.

5 июня президент России Владимир Путин заявил, что жители страны смогут более свободно ездить в другие государства примерно с сентября этого года, когда уровень иммунизации населения страны достигнет 60%. Глава государства также призвал европейские регуляторы признать, что привитые российскими вакцинами люди «ничем не отличаются» от тех, кто сделал прививку препаратами Moderna или Pfizer.

Ранее по теме: Путин: россияне смогут более свободно ездить в другие страны примерно с сентября

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных