Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами
Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное — с Албанией, об этом сообщил ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
По два раза в неделю будут осуществляться рейсы Москва — Вена, Москва — Будапешт, Москва — Порт-Луи, Москва — Рабат и Москва — Загреб. По маршрутам Москва — Бейрут, Москва — Люксембург и Москва — Тирана самолеты будут летать раз в неделю.
Также Россия увеличила количество регулярных рейсов, осуществляемых в неделю, в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грецию, Египет, Катар, Сербию, Таджикистан и Узбекистан. Кроме того, с 10 июня возобновляются авиаперелеты за рубеж из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска.
25 мая Россия возобновила авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. В целом страна осуществляет международные рейсы в 30 государств.
5 июня президент России Владимир Путин заявил, что жители страны смогут более свободно ездить в другие государства примерно с сентября этого года, когда уровень иммунизации населения страны достигнет 60%. Глава государства также призвал европейские регуляторы признать, что привитые российскими вакцинами люди «ничем не отличаются» от тех, кто сделал прививку препаратами Moderna или Pfizer.