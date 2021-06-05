Путин: россияне смогут более свободно ездить в другие страны примерно с сентября

«Что касается взаимных поездок, эпидемия, к сожалению, не прошла, есть ограничения в европейских странах, есть определенные ограничения и у нас, у нас уровень заболеваемости сейчас немного подрос. Ничего необычного в этом нет, это все под контролем у нас держится, вакцинация идет... Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения РФ... Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны», — рассказал Путин.