Путин: россияне смогут более свободно ездить в другие страны примерно с сентября
Россияне смогут более свободно ездить в другие страны примерно с сентября, когда уровень иммунизации населения страны достигнет 60%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Что касается взаимных поездок, эпидемия, к сожалению, не прошла, есть ограничения в европейских странах, есть определенные ограничения и у нас, у нас уровень заболеваемости сейчас немного подрос. Ничего необычного в этом нет, это все под контролем у нас держится, вакцинация идет... Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения РФ... Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны», — рассказал Путин.
Президент также призвал европейские регуляторы признать, что привитые российскими вакцинами люди «ничем не отличаются» от тех, кто сделал прививку Moderna или Pfizer.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».