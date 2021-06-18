Попова заявила о готовности обеспечить безопасное проведение выборов в Думу
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о готовности обеспечить безопасное проведение трехдневного голосования на выборах в Госдуму, которое пройдет с 17 по 19 сентября.
«В прошлом году нам удалось организовать все мероприятия, которые проводились ЦИК, в должном порядке и на должном уровне... Следовательно, у нас есть в руках инструмент, алгоритм, который может быть использован для организации безопасного процесса 19 сентября и при подготовке», — сказала Попова на заседании ЦИК России (цитата по «РИА Новости»).
При этом она отметила, что Роспотребнадзор не рекомендует проведение голосования на выборах в сентябре на придомовых территориях. Остальные алгоритмы многодневного голосования сохранятся, отметила Попова. В частности, тщательная проверка избирателей будет проводиться на входе в избирательный участок, вестись работа по обеззараживанию поверхностей, по обработке рук, по обследованию персонала, подчеркнула глава ведомства.
Выборы Государственной думы восьмого созыва должны пройти с 17 по 19 сентября. Вчера Госдума завершила свою работу, нижняя палата парламента седьмого созыва провела заключительное, 427 пленарное заседание. В следующий раз Госдума соберется на заседание в новом составе после сентябрьских выборов.