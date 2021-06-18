Попова заявила о готовности обеспечить безопасное проведение выборов в Думу

«В прошлом году нам удалось организовать все мероприятия, которые проводились ЦИК, в должном порядке и на должном уровне... Следовательно, у нас есть в руках инструмент, алгоритм, который может быть использован для организации безопасного процесса 19 сентября и при подготовке», — сказала Попова на заседании ЦИК России (цитата по «РИА Новости»).