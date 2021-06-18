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Попова заявила о готовности обеспечить безопасное проведение выборов в Думу

Ведомости

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о готовности обеспечить безопасное проведение трехдневного голосования на выборах в Госдуму, которое пройдет с 17 по 19 сентября. 

«В прошлом году нам удалось организовать все мероприятия, которые проводились ЦИК, в должном порядке и на должном уровне... Следовательно, у нас есть в руках инструмент, алгоритм, который может быть использован для организации безопасного процесса 19 сентября и при подготовке», — сказала Попова на заседании ЦИК России (цитата по «РИА Новости»). 

При этом она отметила, что Роспотребнадзор не рекомендует проведение голосования на выборах в сентябре на придомовых территориях. Остальные алгоритмы многодневного голосования сохранятся, отметила Попова. В частности, тщательная проверка избирателей будет проводиться на входе в избирательный участок, вестись работа по обеззараживанию поверхностей, по обработке рук, по обследованию персонала, подчеркнула глава ведомства. 

Выборы Государственной думы восьмого созыва должны пройти с 17 по 19 сентября. Вчера Госдума завершила свою работу, нижняя палата парламента седьмого созыва провела заключительное, 427 пленарное заседание. В следующий раз Госдума соберется на заседание в новом составе после сентябрьских выборов. 

Ранее по теме: Госдума седьмого созыва завершила свою работу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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