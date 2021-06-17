Госдума седьмого созыва завершила свою работу
Госдума седьмого созыва, которая была избрана в 2016 г., 17 июня провела заключительное, 427 пленарное заседание. В следующий раз нижняя палата соберется на заседание в новом составе после сентябрьских выборов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги работы палаты. С октября 2016 г. по 17 июня 2021 г. в Госдуму было внесено 5500 законопроектов. Еще 2020 законопроектов перешло от Госдумы шестого созыва.
«Некоторые из них – более чем 20-летней давности. От этих "завалов" осталось только 26 законопроектов, 1,3%. Всего мы рассмотрели 6479 законопроектов. 1041 инициатива перейдет для рассмотрения следующему созыву. Принято 2672 закона (41,2% от общего числа)», — написал Володин в своем Telegram-канале.
27 законов были приняты в рамках изменения Конституции РФ. Помимо этого, каждый третий закон, принятый в эту сессию, является социально значимый, подчеркнул Володин.
Госдума седьмого созыва была избрана 18 сентября 2016 г., первое пленарное заседание состоялось 5 октября того же года. Впервые после 2003 г. депутаты избирались по смешанной системе: 225 депутатов по партийным спискам и 225 депутатов — по одномандатным округам. По результатам подсчета голосов, по федеральным спискам в Госдуму прошли те же четыре парламентские партии, которые работали в Госдуме шестого созыва — это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». Депутаты «Единой России» получили абсолютное большинство мест в нижней палате парламента — 343 места, депутаты от КПРФ — 42 места, ЛДПР — 39 мест и «Справедливая Россия» — 23 места.
Выборы Госдумы восьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 г.