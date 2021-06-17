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Госдума седьмого созыва завершила свою работу

Ведомости

Госдума седьмого созыва, которая была избрана в 2016 г., 17 июня провела заключительное, 427 пленарное заседание. В следующий раз нижняя палата соберется на заседание в новом составе после сентябрьских выборов. 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги работы палаты. С октября 2016 г. по 17 июня 2021 г. в Госдуму было внесено 5500 законопроектов. Еще 2020 законопроектов перешло от Госдумы шестого созыва.

«Некоторые из них – более чем 20-летней давности. От этих "завалов" осталось только 26 законопроектов, 1,3%. Всего мы рассмотрели 6479 законопроектов. 1041 инициатива перейдет для рассмотрения следующему созыву. Принято 2672 закона (41,2% от общего числа)», — написал Володин в своем Telegram-канале. 

27 законов были приняты в рамках изменения Конституции РФ. Помимо этого, каждый третий закон, принятый в эту сессию, является социально значимый, подчеркнул Володин. 

Госдума седьмого созыва была избрана 18 сентября 2016 г., первое пленарное заседание состоялось 5 октября того же года. Впервые после 2003 г. депутаты избирались по смешанной системе: 225 депутатов по партийным спискам и 225 депутатов — по одномандатным округам. По результатам подсчета голосов, по федеральным спискам в Госдуму прошли те же четыре парламентские партии, которые работали в Госдуме шестого созыва — это «Единая Россия»,  КПРФ,  ЛДПР, «Справедливая Россия». Депутаты «Единой России» получили абсолютное большинство мест в нижней палате парламента — 343 места, депутаты от КПРФ — 42 места, ЛДПР — 39 мест и «Справедливая Россия» — 23 места. 

Выборы Госдумы восьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных