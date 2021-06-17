Госдума седьмого созыва завершила свою работу

Госдума седьмого созыва была избрана 18 сентября 2016 г., первое пленарное заседание состоялось 5 октября того же года. Впервые после 2003 г. депутаты избирались по смешанной системе: 225 депутатов по партийным спискам и 225 депутатов — по одномандатным округам. По результатам подсчета голосов, по федеральным спискам в Госдуму прошли те же четыре парламентские партии, которые работали в Госдуме шестого созыва — это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». Депутаты «Единой России» получили абсолютное большинство мест в нижней палате парламента — 343 места, депутаты от КПРФ — 42 места, ЛДПР — 39 мест и «Справедливая Россия» — 23 места.