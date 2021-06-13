Госдума скорректирует режим работы из-за коронавируса
Госдума вводит ряд антикоронавирусных ограничений на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в Москве. Об этом сообщил Ведомостям депутат ГД, информацию подтвердил собеседник в аппарате нижней палаты парламента.
С 15 июня помощникам депутатов вновь ограничат доступ в здания Госдумы – доступ будет осуществляться по спискам, согласованным соответствующими фракциями. Кроме того, работа всех столовых и буфетов временно приостанавливается, сохраняется запрет на допуск помощников на общественных началах в здания ГД.
Ранее зимой спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что коронавирусом переболело более трети депутатского корпуса. В сентябре 2020 г. от COVID-19 умер депутат КПРФ Ваха Агаев, а в ноябре – коммунист Валентин Шурчанов. 10 июня скончалась депутат от «Единой России» Лариса Шойгу. Причиной смерти парламентария, как отмечала замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Лариса Кармазина в комментарии «РИА Новости», могло стать осложнение после коронавируса.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении нерабочих дней в столице с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
Согласно документу, всем заведениям общепита с 13 по 20 июня запрещается обслуживать посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (кроме обслуживания навынос). Кроме того, временно прекратят работу детские игровые комнаты и фуд-корты в ТЦ, а в парках – аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и др.
Столичные власти также порекомендовали перейти на удаленку как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, – не менее 30% от списочного состава организаций. Пожилым москвичам рекомендовано оставаться дома.