Россия восстановит авиасообщение с Турцией с 22 июня
Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге, который транслировался на телеканале «Россия 24».
«По заключению наших специалистов, с учетом обсуждения и полноценного рассмотрения этого вопроса всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти на заседании оперативного штаба было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с Турецкой Республикой с 22 июня этого года», — сказала она.
10 июня Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась с письмом к главе опершатаба и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой о скорейшем восстановлении авиасообщения с популярными зарубежными туристическими направлениями.
15 июня руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью газете «Известия» заявила, что курорты Черноморского побережья России максимально загружены, а некоторые из них перегружены. Глава ведомства отметила, что на российском юге дефицит качественных и современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос на них кратно превысил предложение. Это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен.
Ранее в Турцию прибыла делегация российских экспертов, которая оценит эпидемическую ситуацию в стране для возможности снятия ограничений на авиасообщение. В ее состав вошли представители Роспотребнадзора, Ростуризма и Минздрава. По официальным данным турецких властей, ежедневные показатели заболеваемости в стране уже стабилизировались по сравнению с пиковыми значениями апреля (более 42 тыс. в сутки) на отметке менее 6 тыс. новых случаев в сутки. Так, 17 июня Минздрав Турции зарегистрировал 5904 новых случая заражения.
15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией, позже запрет был продлен до 21 июня, сообщал оперштаб. Пассажирское авиасообщение с Турцией было ограничено на фоне резкого роста числа случаев коронавируса в этой стране. Количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines.
В то же время 31 мая оперштаб объявил, что Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное — с Албанией.