Голикова сообщила о росте смертности от COVID-19 впервые с декабря 2020 года

«В последние двое суток мы фиксируем подъем смертности на 14%. Если до этого, весь период, начиная с декабря прошлого года, мы фиксировали снижение показателя смертности вплоть до последних дней, то в последние два дня, к сожалению — это рост фатальных исходов. И чтобы их избежать, нужно защитить себя и своих близких», — сказала вице-премьер.