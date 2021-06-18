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Голикова сообщила о росте смертности от COVID-19 впервые с декабря 2020 года

Ведомости

Показатели смертности в России от коронавируса за последние двое суток увеличились на 14%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге, который транслировался телеканалом «Россия 24». По ее словам, повышение смертности фиксируется впервые с декабря прошлого года. 

«В последние двое суток мы фиксируем подъем смертности на 14%. Если до этого, весь период, начиная с декабря прошлого года, мы фиксировали снижение показателя смертности вплоть до последних дней, то в последние два дня, к сожалению — это рост фатальных исходов. И чтобы их избежать, нужно защитить себя и своих близких», — сказала вице-премьер. 

Она подчеркнула, что в последние дни фикисруется «довольно серьезных рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией». 

«В Российской Федерации абсолютными лидерами по заболеваемости являются Москва, Московская область и прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за последние пять дней этой недели по сравнению с пятью днями прошлой недели составил 34,4%, по Москве показатели выше — 54,4%», — отметила Голикова. 

Первой причиной роста заболеваемости, по ее мнению,  «безусловно является несоблюдение ограничительных мер нашими гражданами, особенно в тот период, когда в нашей стране не сформировался так называемый коллективный иммунитет». 

Сегодня в Москве выявили 9056 новых случаев коронавируса за сутки. Это максимальный показатель за все время пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 24 декабря — 8203 случаев. Общее число жителей города, которые либо перенесли коронавирус, либо болеют им сейчас, достигло 1 269 145 человек.

В России впервые с 1 февраля за сутки выявили более 17 000 новых случаев коронавируса, следует из статистики оперштаба на 18 июня. Инфекция подтвердилась у 17 262 пациентов. Общее количество заболевших COVID-19 за все время пандемии достигло 5 281 309.

За последние 24 часа скончались 453 человека с подтвержденным коронавирусом. Это рекордное число с 18 марта. В целом от COVID-19 умерли 128 445 россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных