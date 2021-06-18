Голикова сообщила о росте смертности от COVID-19 впервые с декабря 2020 года
Показатели смертности в России от коронавируса за последние двое суток увеличились на 14%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге, который транслировался телеканалом «Россия 24». По ее словам, повышение смертности фиксируется впервые с декабря прошлого года.
«В последние двое суток мы фиксируем подъем смертности на 14%. Если до этого, весь период, начиная с декабря прошлого года, мы фиксировали снижение показателя смертности вплоть до последних дней, то в последние два дня, к сожалению — это рост фатальных исходов. И чтобы их избежать, нужно защитить себя и своих близких», — сказала вице-премьер.
Она подчеркнула, что в последние дни фикисруется «довольно серьезных рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией».
«В Российской Федерации абсолютными лидерами по заболеваемости являются Москва, Московская область и прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за последние пять дней этой недели по сравнению с пятью днями прошлой недели составил 34,4%, по Москве показатели выше — 54,4%», — отметила Голикова.
Первой причиной роста заболеваемости, по ее мнению, «безусловно является несоблюдение ограничительных мер нашими гражданами, особенно в тот период, когда в нашей стране не сформировался так называемый коллективный иммунитет».
Сегодня в Москве выявили 9056 новых случаев коронавируса за сутки. Это максимальный показатель за все время пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 24 декабря — 8203 случаев. Общее число жителей города, которые либо перенесли коронавирус, либо болеют им сейчас, достигло 1 269 145 человек.
В России впервые с 1 февраля за сутки выявили более 17 000 новых случаев коронавируса, следует из статистики оперштаба на 18 июня. Инфекция подтвердилась у 17 262 пациентов. Общее количество заболевших COVID-19 за все время пандемии достигло 5 281 309.
За последние 24 часа скончались 453 человека с подтвержденным коронавирусом. Это рекордное число с 18 марта. В целом от COVID-19 умерли 128 445 россиян.