Гидрометцентр предупредил об усилении аномальной жары в Москве
«Оранжевый» уровень погодной опасности сохранится в Москве на фоне очень высокой температуры минимум до 23:00, 22 июня, следует из сообщения Гидрометцентра.
Синоптики прогнозируют, что аномальная жара сохранится в Московском регионе до конца недели. В понедельник в Москве ожидается до 33 градусов, во вторник и пятницу — до 35, в среду — до 36, в четверг и субботу — до 34 градусов. Эти показатели приближаются к абсолютным максимумам за всю историю метеонаблюдений.
В Гидрометцентре отметили, что почти всю неделю из-за влияния мощного субтропического гребня температура в значительной части Европейской России, включая Москву и Подмосковье, будет существенно превышать климатическую норму — примерно на 8-9 градусов.
Ранее Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в Москве в период с 19 по 22 июня. Предполагалось, что воздух прогреется до 33℃.
По данным синоптиков, в воскресенье, 20 июня, температура в Москве на станции метро «ВДНХ» достигла 31 градуса — это на 0,1 градуса ниже рекорда, установленного в 1956 г. В центре столицы при этом температура поднималась до 31,5.