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Гидрометцентр предупредил об усилении аномальной жары в Москве

Ведомости

«Оранжевый» уровень погодной опасности сохранится в Москве на фоне очень высокой температуры минимум до 23:00, 22 июня, следует из сообщения Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что аномальная жара сохранится в Московском регионе до конца недели. В понедельник в Москве ожидается до 33 градусов, во вторник и пятницу — до 35, в среду — до 36, в четверг и субботу — до 34 градусов. Эти показатели приближаются к абсолютным максимумам за всю историю метеонаблюдений.

В Гидрометцентре отметили, что почти всю неделю из-за влияния мощного субтропического гребня температура в значительной части Европейской России, включая Москву и Подмосковье, будет существенно превышать климатическую норму — примерно на 8-9 градусов.

Ранее Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в Москве в период с 19 по 22 июня. Предполагалось, что воздух прогреется до 33℃.

По данным синоптиков, в воскресенье, 20 июня, температура в Москве на станции метро «ВДНХ» достигла 31 градуса — это на 0,1 градуса ниже рекорда, установленного в 1956 г. В центре столицы при этом температура поднималась до 31,5.

Ранее по теме: Гидрометцентр выпустил предупреждение об аномальной жаре в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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