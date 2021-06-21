Гидрометцентр предупредил об усилении аномальной жары в Москве

Синоптики прогнозируют, что аномальная жара сохранится в Московском регионе до конца недели. В понедельник в Москве ожидается до 33 градусов, во вторник и пятницу — до 35, в среду — до 36, в четверг и субботу — до 34 градусов. Эти показатели приближаются к абсолютным максимумам за всю историю метеонаблюдений.