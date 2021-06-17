Гидрометцентр выпустил предупреждение об аномальной жаре в Москве
Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение об аномальной жаре в Москве, с 19 по 22 июня воздух в столице прогреется до 33℃.
«Для Москвы выпущено штормовое предупреждение о сильной жаре 19-22 июня. Согласно прогнозу, максимальная дневная температура воздуха в этот период будет достигать 30...33℃ », – говорится в сообщении центра.
Значения средней суточной температуры в выходные превысят климатическую норму на 4-5℃. По прогнозам Гидрометцентра, самым жарким будет вторник, 22 июня. В этот день температура воздуха в Москве составит до 33℃. Погода будет сухой и малооблачной. В связи с этим синоптики рекомендуют обеспечить защиту кожи и глаз, а также не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в летние месяцы температура воздуха в европейской части России будет близка к норме или незначительно превысит ее.