Гидрометцентр выпустил предупреждение об аномальной жаре в Москве

Значения средней суточной температуры в выходные превысят климатическую норму на 4-5℃. По прогнозам Гидрометцентра, самым жарким будет вторник, 22 июня. В этот день температура воздуха в Москве составит до 33℃. Погода будет сухой и малооблачной. В связи с этим синоптики рекомендуют обеспечить защиту кожи и глаз, а также не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня.