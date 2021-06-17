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Гидрометцентр выпустил предупреждение об аномальной жаре в Москве

Ведомости

Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение об аномальной жаре в Москве, с 19 по 22 июня воздух в столице прогреется до 33℃.

«Для Москвы выпущено штормовое предупреждение о сильной жаре 19-22 июня. Согласно прогнозу, максимальная дневная температура воздуха в этот период будет достигать 30...33℃ », – говорится в сообщении центра.

Значения средней суточной температуры в выходные превысят климатическую норму на 4-5℃. По прогнозам Гидрометцентра, самым жарким будет вторник, 22 июня. В этот день температура воздуха в Москве составит до 33℃. Погода будет сухой и малооблачной. В связи с этим синоптики рекомендуют обеспечить защиту кожи и глаз, а также не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в летние месяцы температура воздуха в европейской части России будет близка к норме или незначительно превысит ее.

Ранее по теме: В Гидрометцентре дали прогноз на лето

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных