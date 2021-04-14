В Гидрометцентре дали прогноз на лето

В интервью изданию он также ответил на вопрос, можно ли уже переходить на летнюю резину. «Да, можно практически на всей европейской территории России», сказал он, отметив, что это касается Центрального федерального округа, Южного, Северо-Кавказского, Приморского федерального округа, Среднего и Южного Урала. При этом синоптик добавил, что долгосрочные прогнозы не бывают точными. «Это наиболее вероятные сценарии, и эта вероятность не превышает 70%», — пояснил он. В апреле, по его словам, погода неустойчивая, обязательно будут похолодания, даже заморозки.