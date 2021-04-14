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В Гидрометцентре дали прогноз на лето

Ведомости

В летние месяцы температура воздуха в европейской части России будет близка к норме или незначительно превысит ее, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Парламентской газете».

«Так вот, наиболее вероятно, что летом почти на всей территории страны, особенно в европейской части, будет около и выше нормы. Лето будет в целом нехолодным в умеренных широтах европейской части России, в Московской области и сопредельных областях. Тёплое лето будет в Черноземье, на юге европейской территории», — сказал Вильфанд.

В интервью изданию он также ответил на вопрос, можно ли уже переходить на летнюю резину. «Да, можно практически на всей европейской территории России», сказал он, отметив, что это касается Центрального федерального округа, Южного, Северо-Кавказского, Приморского федерального округа, Среднего и Южного Урала. При этом синоптик добавил, что долгосрочные прогнозы не бывают точными. «Это наиболее вероятные сценарии, и эта вероятность не превышает 70%», — пояснил он. В апреле, по его словам, погода неустойчивая, обязательно будут похолодания, даже заморозки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных