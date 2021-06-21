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В Москве начнутся исследования «Спутника V» для подростков

Ведомости

Научный центр Гамалеи начнет исследования вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет в начале июля, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«Так же, как и до этого для граждан старше 18 лет, исследование будет проходить в три фазы – по уже отработанной технологии. 1 и 2 фазы исследования будут проводиться на базе двух ведущих детских больниц столицы – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой», — рассказала Ракова. Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках города.

В первых двух фазах испытаний примут участие 100 добровольцев, в третьей фазе – 250. Сейчас проводится набор участников первой и второй фазы исследований, рассказала Ракова. Она отметила, что по результатам испытаний будет принято решение о включении подростков в программу вакцинации.

В исследовании смогут принять участие подростки, которые не болели коронавирусом, не имеют противопоказаний к вакцине или других медицинских противопоказаний. Временно не смогут сделать прививку от коронавируса дети, которые переболели ОРВИ за две недели до вакцинации или которые сделали прививку от другого заболевания менее чем за 30 дней до вакцинации «Спутником V».

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных