В Москве начнутся исследования «Спутника V» для подростков
Научный центр Гамалеи начнет исследования вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет в начале июля, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
«Так же, как и до этого для граждан старше 18 лет, исследование будет проходить в три фазы – по уже отработанной технологии. 1 и 2 фазы исследования будут проводиться на базе двух ведущих детских больниц столицы – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой», — рассказала Ракова. Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках города.
В первых двух фазах испытаний примут участие 100 добровольцев, в третьей фазе – 250. Сейчас проводится набор участников первой и второй фазы исследований, рассказала Ракова. Она отметила, что по результатам испытаний будет принято решение о включении подростков в программу вакцинации.
В исследовании смогут принять участие подростки, которые не болели коронавирусом, не имеют противопоказаний к вакцине или других медицинских противопоказаний. Временно не смогут сделать прививку от коронавируса дети, которые переболели ОРВИ за две недели до вакцинации или которые сделали прививку от другого заболевания менее чем за 30 дней до вакцинации «Спутником V».
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».