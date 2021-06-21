В Москве начнутся исследования «Спутника V» для подростков

«Так же, как и до этого для граждан старше 18 лет, исследование будет проходить в три фазы – по уже отработанной технологии. 1 и 2 фазы исследования будут проводиться на базе двух ведущих детских больниц столицы – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой», — рассказала Ракова. Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках города.