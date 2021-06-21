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Власти Москвы не увидели улучшения в ситуации с коронавирусом

Ведомости

Московские власти не увидели улучшений в ситуации с коронавирусом в городе, поэтому открыли еще пять КТ-центров, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

«К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе. Поэтому мы продолжаем наращивать диагностические мощности. Мы ввели в работу еще 5 КТ-центров на базе городских поликлиник №8, №9, №45, консультативно-диагностического центра №6 и диагностического клинического центра №1», — рассказала Ракова. Общее число КТ-центров достигло 35.

Компьютерная томография легких помогает выявить осложнения при коронавирусе на ранних этапах и быстро начать лечение пациента или госпитализировать его при наличии показаний. Кроме исследования легких в КТ-центрах делают анализ крови, ПЦР-тесты, пульсоксиметрию, ЭКГ и выдают бесплатные лекарства для лечения коронавируса.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом власти Москвы объявили с 15 по 19 июня нерабочие дни. Также главный санитарный врач Москвы издал постановление об обязательной вакцинации работников сфер торговли, услуг, образования, здравоохранения и т.д. Работодатели должны вакцинировать не менее 60% сотрудников к 15 августа.

За последние сутки в России зафиксировано 440 смертей от COVID-19, выявлено 17 378 новых случаев заражения этой болезнью. За весь период заразились 5,3 млн человек, умерли, по данным оперштаба, 129,8 тыс. Выше отметки 17 тыс. число заражений в сутки удерживается четвертый день подряд, на пике оно достигало — 19 июня — отметки в 17 906 случаев.

Ранее по теме: Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных