Власти Москвы не увидели улучшения в ситуации с коронавирусом
Московские власти не увидели улучшений в ситуации с коронавирусом в городе, поэтому открыли еще пять КТ-центров, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.
«К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе. Поэтому мы продолжаем наращивать диагностические мощности. Мы ввели в работу еще 5 КТ-центров на базе городских поликлиник №8, №9, №45, консультативно-диагностического центра №6 и диагностического клинического центра №1», — рассказала Ракова. Общее число КТ-центров достигло 35.
Компьютерная томография легких помогает выявить осложнения при коронавирусе на ранних этапах и быстро начать лечение пациента или госпитализировать его при наличии показаний. Кроме исследования легких в КТ-центрах делают анализ крови, ПЦР-тесты, пульсоксиметрию, ЭКГ и выдают бесплатные лекарства для лечения коронавируса.
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом власти Москвы объявили с 15 по 19 июня нерабочие дни. Также главный санитарный врач Москвы издал постановление об обязательной вакцинации работников сфер торговли, услуг, образования, здравоохранения и т.д. Работодатели должны вакцинировать не менее 60% сотрудников к 15 августа.
За последние сутки в России зафиксировано 440 смертей от COVID-19, выявлено 17 378 новых случаев заражения этой болезнью. За весь период заразились 5,3 млн человек, умерли, по данным оперштаба, 129,8 тыс. Выше отметки 17 тыс. число заражений в сутки удерживается четвертый день подряд, на пике оно достигало — 19 июня — отметки в 17 906 случаев.