Власти Москвы не увидели улучшения в ситуации с коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировано 440 смертей от COVID-19, выявлено 17 378 новых случаев заражения этой болезнью. За весь период заразились 5,3 млн человек, умерли, по данным оперштаба, 129,8 тыс. Выше отметки 17 тыс. число заражений в сутки удерживается четвертый день подряд, на пике оно достигало — 19 июня — отметки в 17 906 случаев.