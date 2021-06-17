Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

В то же время за последнюю неделю, после ужесточения мониторинга по соблюдению санитарных правил, втрое увеличилось количество штрафов за их нарушение. Это привело к тому, что «дисциплина» жителей повысилась, но над этим нужно продолжить работать, отметил Собянин.