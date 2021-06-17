Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
Эпидемиологическая ситуация в Москве стремительно ухудшается из-за роста заболеваемости коронавирусом среди населения, заявил мэр города Сергей Собянин в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости ковидом, причем такая динамика является достаточно неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки, и это большая популяционная прослойка, популяционный иммунитет. На этом фоне, конечно, мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости», — сказал столичный градоначальник.
По словам Собянина, «за считанные дни» число жителей Москвы, у которых в течение суток выявляют COVID-19, выросло с 3000 до 7000. Более того, по предварительным данным, завтра этот показатель превысит 9000.
«Это, конечно, огромная динамика, которую мы не наблюдали даже в предыдущие всплески заболеваемости», — сказал мэр.
Собянин пояснил, что, скорее всего, резкое ухудшение эпидемиологической обстановки связано с новыми штаммами коронавируса, которые более агрессивны и быстрее распространяются. Сейчас власти совместно с учеными пытаются выяснить причины наблюдаемой в городе динамики заболеваемости.
В то же время за последнюю неделю, после ужесточения мониторинга по соблюдению санитарных правил, втрое увеличилось количество штрафов за их нарушение. Это привело к тому, что «дисциплина» жителей повысилась, но над этим нужно продолжить работать, отметил Собянин.
Также после введения обязательной вакцинации от коронавируса для работников сферы услуг в три раза выросло количество записей на прививку. Мэр предположил, что и здесь показатели будут увеличиваться. Текущие значения он назвал недостаточными.
«Конечно, будем принимать необходимые меры по защите населения, те, которые потребует ситуация», — заявил Собянин.
По данным оперштаба на 17 июня, за последние сутки в Москве выявлено 6195 новых случаев коронавируса. Скончались 73 пациента с COVID-19. За все время пандемии инфекция подтвердилась у 1,26 млн жителей столицы. Из них умерли 21 198 человек.
Ранее сегодня общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова рассказала «Ведомостям», что из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Москве коронавирусные ограничения, введенные Собяниным с 13 по 20 июня, продлятся минимум до 27 июня. Сооснователь ресторанного холдинга Hurma Management Group Дмитрий Левицкий подтвердил эту информацию, а также написал, что «угроза» введения нового локдауна в столице «вполне осязаема».