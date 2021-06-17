Коронавирусные ограничения в Москве продлятся минимум до 27 июня

Коронавирусные ограничения в Москве продлятся минимум до 27 июняОб этом мэр Сергей Собянин сообщил на совещании с бизнес-сообществом
Коронавирусные ограничения, введенные мэром Москвы Сергеем Собяниным с 13 по 20 июня, продлятся минимум до 27 июня. Об этом мэр сообщил на совещании с представителями бизнес-сообщества 17 июня, рассказала «Ведомостям» общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова.
Речь идет о запрете на посещение зоопарков, детских игровых комнат, а также о закрытии аттракционов в крупных парках и на природных территориях, детских и спортивных площадок, пунктов проката, беседок и других объектов отдыха и развлечений. Кроме этого, ресторанам, барам, кафе и другим организациям общественного питания по-прежнему нельзя будет работать с 23:00 до 6:00, за исключением еды на вынос. Фудкорты в торговых центрах смогут работать только на доставку, уточнила Татулова. Эту информацию подтвердил «Ведомостям» еще один предприниматель, присутствовавший на совещании. По его словам, соответствующий указ будет опубликован завтра. «Ведомости» направили запрос в мэрию.
Сооснователь ресторанного холдинга Hurma Management Group Дмитрий Левицкий, присутствовавший на встрече с Собяниным, написал в своем telegram-канале, что власти говорят об отсутствии позитивных прогнозов по развитию ситуации с пандемией в городе.
«Угроза локдауна вполне осязаема», — поделился он итогами обсуждения. «По пандемии позитивных прогнозов нет. Ограничительные меры будут продлены как минимум на неделю», — добавил он, указав также, что власти планируют отменить концерты в столице. Предприниматель подтвердил, что соответствующий указ власти обнародуют завтра.
Сейчас число заболевших в сутки составляет более 9 000 человек, что близко к пороговому значению московских больниц, специализированных на лечении COVID-19 — 12 000 человек в сутки, передала Татулова слова Собянина на совещании. Если ситуация продолжит усугубляться, городу не избежать нового локдауна, переживает она. По ее словам, мэр пообещал представителям бизнес-сообщества рассмотреть вопрос о предоставлении компаниям мобильных бригад для более оперативной вакцинации сотрудников. Кроме этого, предполагается вакцинация трудовых мигрантов, порядок которой до сих пор не был определен. Это важно, поскольку во многих компаниях доля таких сотрудников высока.
Президент Союза торговых центров России, Белоруссии, Казахстана Булат Шакиров сообщил «Ведомостям», что организация предложила Собянину провести эксперимент по созданию антиковидных зон в торговых объектах и тот дал поручение рассмотреть такой вариант. Ранее он объяснял, что Союз предлагает создать на фудкортах посадочные места для людей, прошедших вакцинацию и со справками о наличии антител.