Коронавирусные ограничения в Москве продлятся минимум до 27 июня

Речь идет о запрете на посещение зоопарков, детских игровых комнат, а также о закрытии аттракционов в крупных парках и на природных территориях, детских и спортивных площадок, пунктов проката, беседок и других объектов отдыха и развлечений. Кроме этого, ресторанам, барам, кафе и другим организациям общественного питания по-прежнему нельзя будет работать с 23:00 до 6:00, за исключением еды на вынос. Фудкорты в торговых центрах смогут работать только на доставку, уточнила Татулова. Эту информацию подтвердил «Ведомостям» еще один предприниматель, присутствовавший на совещании. По его словам, соответствующий указ будет опубликован завтра. «Ведомости» направили запрос в мэрию.