Опрос показал долю готовых привиться от коронавируса работников сферы услуг
Каждый пятый сотрудник сферы услуг Москвы и Подмосковья заявил, что собирается сделать прививку от коронавируса вне зависимости от решения властей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob среди 1000 жителей указанных регионов. Еще 22% респондентов сказали, что вакцинируются, если их обяжут сделать это.
«Среди тех, кто еще не делал прививки от коронавируса, в любом случае пройдет вакцинацию каждый пятый (20%). 22% готовы сделать прививку лишь под угрозой увольнения или в том случае, если это станет обязательным условием приема на работу», — говорится в результатах исследования.
Более трети (35%) опрошенных заявили, что ни при каких условиях не станут делать прививку. Оставшиеся 23% не смогли ответить на вопрос, готовы ли они вакцинироваться от коронавируса, если это станет обязательным условием для приема на работу или возможности продолжать трудиться.
В целом больше половины (51%) респондентов не поддержали решение столичных властей об обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг от COVID-19. За этот шаг высказались 30% граждан. Поддержавшие местное правительство опрошенные мотивировали свою позицию тем, что работники, которые ежедневно взаимодействует с множеством людей, должны проявить ответственность и принять меры, чтобы не заболеть самим и не заразить клиентов.
Вчера санитарные врачи Москвы и Подмосковья Елена Андреева и Ольга Микаилова подписали постановления об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли и услуг. Мера распространяется, в частности, на сотрудников торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, общепита, банков, почты, МФЦ, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения и т.д.
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал такое решение «крайне тяжелым», непростым, но необходимым. Эпидемиологическую обстановку в городе он охарактеризовал как драматическую.
По данным оперштаба на 17 июня, за последние сутки в Москве выявлено 6195 новых случаев коронавируса. Скончались 73 пациента с COVID-19. За все время пандемии инфекция подтвердилась у 1,26 млн жителей столицы. Из них умерли 21 198 человек.