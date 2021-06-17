Опрос показал долю готовых привиться от коронавируса работников сферы услуг

В целом больше половины (51%) респондентов не поддержали решение столичных властей об обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг от COVID-19. За этот шаг высказались 30% граждан. Поддержавшие местное правительство опрошенные мотивировали свою позицию тем, что работники, которые ежедневно взаимодействует с множеством людей, должны проявить ответственность и принять меры, чтобы не заболеть самим и не заразить клиентов.