После вспышки коронавируса в «Артеке» в обсерватор поместили около 60 детей
У 12 детей, отдыхавших в Международном детском центре «Артек», был выявлен коронавирус. Дети переносят его в легкой форме, сообщил ТАСС директор «Артека» Константин Федоренко. Еще 16 вожатых и 60 детей были помещены в обсерваторы из-за контакта с заболевшими.
«У нас на сегодняшний момент в обсерваторе находятся 60 детей — это контактные, а в медицинских учреждениях находятся 12 детей — те, у кого подтвержден ковид. Сейчас изолированных контактных вожатых — 16 человек», — рассказал Федоренко. Он пояснил, что все заразившиеся дети — школьники из Москвы и Московской области. Возраст детей, оказавшихся в больнице и обсерваторе — от девяти до 15 лет. В «Артеке» находятся 2 535 детей из 82 субъектов России. Всех детей с изменениями состояния здоровья (повышение температуры, наличие насморка, воспаленное горло) направляют в медучреждение, чтобы сохранить эпидобстановку в лагере, сообщил Федоренко агентству.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что за последние сутки на территории республики было выявлено 193 случая заражения коронавирусом.
«Из общего количества заболевших 144 выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3089 человека», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.