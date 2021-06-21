После вспышки коронавируса в «Артеке» в обсерватор поместили около 60 детей

«У нас на сегодняшний момент в обсерваторе находятся 60 детей — это контактные, а в медицинских учреждениях находятся 12 детей — те, у кого подтвержден ковид. Сейчас изолированных контактных вожатых — 16 человек», — рассказал Федоренко. Он пояснил, что все заразившиеся дети — школьники из Москвы и Московской области. Возраст детей, оказавшихся в больнице и обсерваторе — от девяти до 15 лет. В «Артеке» находятся 2 535 детей из 82 субъектов России. Всех детей с изменениями состояния здоровья (повышение температуры, наличие насморка, воспаленное горло) направляют в медучреждение, чтобы сохранить эпидобстановку в лагере, сообщил Федоренко агентству.