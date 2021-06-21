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После вспышки коронавируса в «Артеке» в обсерватор поместили около 60 детей

Ведомости

У 12 детей, отдыхавших в Международном детском центре «Артек», был выявлен коронавирус. Дети переносят его в легкой форме, сообщил ТАСС директор «Артека» Константин Федоренко. Еще 16 вожатых и 60 детей были помещены в обсерваторы из-за контакта с заболевшими. 

«У нас на сегодняшний момент в обсерваторе находятся 60 детей — это контактные, а в медицинских учреждениях находятся 12 детей — те, у кого подтвержден ковид. Сейчас изолированных контактных вожатых — 16 человек», — рассказал Федоренко. Он пояснил, что все заразившиеся дети — школьники из Москвы и Московской области. Возраст детей, оказавшихся в больнице и обсерваторе — от девяти до 15 лет. В «Артеке» находятся 2 535 детей из 82 субъектов России. Всех детей с изменениями состояния здоровья (повышение температуры, наличие насморка, воспаленное горло) направляют в медучреждение, чтобы сохранить эпидобстановку в лагере, сообщил Федоренко агентству. 

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что за последние сутки на территории республики было выявлено 193 случая заражения коронавирусом. 

«Из общего количества заболевших 144 выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3089 человека», — написал Аксенов на своей странице в Facebook

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных