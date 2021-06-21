Два автобуса с детьми столкнулись в Краснодарском крае
Два автобуса с детьми столкнулись в попутном направлении на трассе Джубга — Сочи в Туапсинском районе, в больницу доставлены 15 детей и водитель одного из автобусов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«Произошло ДТП с участием автобусов Volvo и Man, которые двигались в колонне. Предположительно, у одного из них отказали тормоза. Водитель и 15 детей доставлены в больницу для осмотра», – говорится в сообщении. Автобусы везли детей из детского лагеря в поселке Ольгинка Краснодарского края, в них находились 62 ребенка, двое водителей и двое сопровождающих.
В результате столкновения один из автобусов загорелся, к 9.49 пожар был полностью ликвидирован, рассказали в МЧС по региону. По факту произошедшего межрайонная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства при осуществлении перевозки детей.