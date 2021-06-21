Два автобуса с детьми столкнулись в Краснодарском крае

«Произошло ДТП с участием автобусов Volvo и Man, которые двигались в колонне. Предположительно, у одного из них отказали тормоза. Водитель и 15 детей доставлены в больницу для осмотра», – говорится в сообщении. Автобусы везли детей из детского лагеря в поселке Ольгинка Краснодарского края, в них находились 62 ребенка, двое водителей и двое сопровождающих.