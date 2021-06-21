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Два автобуса с детьми столкнулись в Краснодарском крае

Ведомости

Два автобуса с детьми столкнулись в попутном направлении на трассе Джубга — Сочи в Туапсинском районе, в больницу доставлены 15 детей и водитель одного из автобусов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Произошло ДТП с участием автобусов Volvo и Man, которые двигались в колонне. Предположительно, у одного из них отказали тормоза. Водитель и 15 детей доставлены в больницу для осмотра», – говорится в сообщении. Автобусы везли детей из детского лагеря в поселке Ольгинка Краснодарского края, в них находились 62 ребенка, двое водителей и двое сопровождающих.

В результате столкновения один из автобусов загорелся, к 9.49 пожар был полностью ликвидирован, рассказали в МЧС по региону. По факту произошедшего межрайонная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства при осуществлении перевозки детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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