Экскурсионный автобус с 45 пассажирами перевернулся в Ленобласти
Экскурсионный автобус с 45 пассажирами попал в ДТП около деревни Верхние Мандроги в Ленинградской области, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
«Автобус съехал и опрокинулся в кювет, на месте работают пожарно-спасательные подразделения», — сообщили там.
В пресс-службе областной администрации добавили, что в автобусе находились 45 пассажиров, десять из них пострадали. В результате инцидента никто не погиб. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.