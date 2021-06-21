Путин заявил о еще не отступившей угрозе коронавируса в России
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Госдумы заявил, что угроза коронавируса в России не отступила. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».
«К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила, в ряде регионов ситуация даже обострилась», — заявил Путин. По его словам, в России удалось смягчить «самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии» и выиграть время для мобилизации системы здравоохранения и для ученых, которые создали вакцины от коронавируса.
По данным оперштаба на 21 июня, в России за сутки было зарегистрировано 17 378 случаев заражения коронавирусом, за весь период – 5,3 млн. За период пандемии 4,9 млн человек выздоровели от коронавируса, почти 130 тыс. — скончались.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».