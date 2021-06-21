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Путин заявил о еще не отступившей угрозе коронавируса в России

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Госдумы заявил, что угроза коронавируса в России не отступила. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

«К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила, в ряде регионов ситуация даже обострилась», — заявил Путин. По его словам, в России удалось смягчить «самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии» и выиграть время для мобилизации системы здравоохранения и для ученых, которые создали вакцины от коронавируса.

По данным оперштаба на 21 июня, в России за сутки было зарегистрировано 17 378 случаев заражения коронавирусом, за весь период – 5,3 млн. За период пандемии 4,9 млн человек выздоровели от коронавируса, почти 130 тыс. — скончались.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных