Власти назвали временным снижение заболеваемости коронавирусом в Москве
Снижение заболеваемости коронавирусом в Москве является временным, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу Депздрава Москвы Алексея Хрипуна.
«Как обычно, к выходным дням мы имеем некоторое снижение этого показателя [заболеваемости COVID-19]. Но абсолютно точно, это является временным», — сказал Хрипун.
По его словам, уровень госпитализации пациентов с коронавирусом в Москве не снижается, что доказывает актуальность проблемы с коронавирусом в городе. Он также сообщил, что в Москве более 2 млн человек сделали прививки от коронавируса.
По данным оперштаба на 22 июня, в России за сутки выявили 16 715 случаев заражения коронавирусом, из них 6555 – в Москве. За весь период пандемии в России зарегистрировали 5,4 млн случаев заражения коронавирусом. 4,9 млн пациентов вылечились от вируса, 130 тыс. – умерли.