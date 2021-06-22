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Власти назвали временным снижение заболеваемости коронавирусом в Москве

Ведомости

Снижение заболеваемости коронавирусом в Москве является временным, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу Депздрава Москвы Алексея Хрипуна.

«Как обычно, к выходным дням мы имеем некоторое снижение этого показателя [заболеваемости COVID-19]. Но абсолютно точно, это является временным», — сказал Хрипун.

По его словам, уровень госпитализации пациентов с коронавирусом в Москве не снижается, что доказывает актуальность проблемы с коронавирусом в городе. Он также сообщил, что в Москве более 2 млн человек сделали прививки от коронавируса.

По данным оперштаба на 22 июня, в России за сутки выявили 16 715 случаев заражения коронавирусом, из них 6555 – в Москве. За весь период пандемии в России зарегистрировали 5,4 млн случаев заражения коронавирусом. 4,9 млн пациентов вылечились от вируса, 130 тыс. – умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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