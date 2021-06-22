В Кремле заявили о неминуемой дискриминации не привившихся от коронавируса

Он отметил, что прививка от коронавируса не является самоцелью. Цель – это получение иммунитета путем вакцинации или после болезни. Люди без иммунитета к вирусу, по словам Пескова, так или иначе попадут в менее выгодное положение, чем люди с антителами к вирусу. «Это та реальность в которой мы живем. В ней придется жить еще в обозримой перспективе», — подчеркнул Песков.