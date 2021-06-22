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В Кремле заявили о неминуемой дискриминации не привившихся от коронавируса

Ведомости

Дискриминация людей, которые не сделали прививку от коронавируса, неминуема, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что россияне присылают ей обращения, в которых описывают случаи дискриминации не вакцинированных от коронавируса людей.

«Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета, люди без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих», — сказал Песков.

Он отметил, что прививка от коронавируса не является самоцелью. Цель – это получение иммунитета путем вакцинации или после болезни. Люди без иммунитета к вирусу, по словам Пескова, так или иначе попадут в менее выгодное положение, чем люди с антителами к вирусу. «Это та реальность в которой мы живем. В ней придется жить еще в обозримой перспективе», — подчеркнул Песков.

Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и ряде других регионов. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».

Ранее по теме: Москалькова сообщила о случаях дискриминации непривитых граждан
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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