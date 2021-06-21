Москалькова сообщила о случаях дискриминации непривитых граждан

«Они (принудительные механизмы вакцинации. — прим. ред.) порождают просто массовый психоз, боязнь людей к принуждению. Но самое главное — непонятно, почему должны дискриминироваться те, которые не пойдут на прививку потому, что у них есть антитела, они переболели. Или они не могут по медицинским показаниям», — сказала Москалькова, отметив, что сама по себе идея обязательной вакцинации некоторых категорий граждан «правильная».