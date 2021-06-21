Москалькова сообщила о случаях дискриминации непривитых граждан
От граждан России поступают обращения, где описываются случаи дискриминации невакцинированных жителей, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова в эфире радио «Вести FM». По ее словам, стимулирование вакцинации через ограничение прав является «нечестной игрой».
«Вот, например, пишут, компания "Норильский никель": всем работникам сказали, если не будут прививаться, не пойдут никогда в летний отпуск и пусть забудут про премии. Таких огромное количество сообщений: уволят, премию не дадут», — сказала Москалькова, отметив, что «такое стимулирование прививки — это нечестная игра, нечестная акция».
«Они (принудительные механизмы вакцинации. — прим. ред.) порождают просто массовый психоз, боязнь людей к принуждению. Но самое главное — непонятно, почему должны дискриминироваться те, которые не пойдут на прививку потому, что у них есть антитела, они переболели. Или они не могут по медицинским показаниям», — сказала Москалькова, отметив, что сама по себе идея обязательной вакцинации некоторых категорий граждан «правильная».
Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, на Сахалине, в Кемеровской, Мурманской, Нижегородской, Тверской и Тульской областях, а также в Ненецком автономном округе и в Краснодарском крае. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».
По данным оперштаба на 21 июня, в России за сутки было зарегистрировано 17 378 случаев заражения коронавирусом, за весь период – 5,3 млн. За период пандемии 4,9 млн человек выздоровели от коронавируса, почти 130 тыс. — скончались. Среди лидеров по темпам прироста заболевших — Москва, где 18 июня зарегистрировали рекордное с начала пандемии число новых случаев — 9056.