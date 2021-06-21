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Москалькова сообщила о случаях дискриминации непривитых граждан

Ведомости

От граждан России поступают обращения, где описываются случаи дискриминации невакцинированных жителей, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова в эфире радио «Вести FM». По ее словам, стимулирование вакцинации через ограничение прав является «нечестной игрой».

«Вот, например, пишут, компания "Норильский никель": всем работникам сказали, если не будут прививаться, не пойдут никогда в летний отпуск и пусть забудут про премии. Таких огромное количество сообщений: уволят, премию не дадут», — сказала Москалькова, отметив, что «такое стимулирование прививки — это нечестная игра, нечестная акция».

«Они (принудительные механизмы вакцинации. — прим. ред.) порождают просто массовый психоз, боязнь людей к принуждению. Но самое главное — непонятно, почему должны дискриминироваться те, которые не пойдут на прививку потому, что у них есть антитела, они переболели. Или они не могут по медицинским показаниям», — сказала Москалькова, отметив, что сама по себе идея обязательной вакцинации некоторых категорий граждан «правильная».

Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, на Сахалине, в Кемеровской, Мурманской, Нижегородской, Тверской и Тульской областях, а также в Ненецком автономном округе и в Краснодарском крае. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».

По данным оперштаба на 21 июня, в России за сутки было зарегистрировано 17 378 случаев заражения коронавирусом, за весь период – 5,3 млн. За период пандемии 4,9 млн человек выздоровели от коронавируса, почти 130 тыс. — скончались. Среди лидеров по темпам прироста заболевших — Москва, где 18 июня зарегистрировали рекордное с начала пандемии число новых случаев — 9056. 

Ранее по теме: В Краснодарском крае введут обязательную вакцинацию для ряда работников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных