В Краснодарском крае введут обязательную вакцинацию для ряда работников
Обязательная вакцинация от коронавируса будет введена в Краснодарском крае в связи с ростом заболеваемости, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
«Считаю необходимым в ближайшее время совместно с Роспотребнадзором края ввести обязательную вакцинацию. В первую очередь для тех, кто работает с людьми», – написал Кондратьев. С просьбой ввести в регионе обязательную вакцинацию с губернатору обратились главврачи ведущих больниц. Рост числа заболевших наблюдается в Краснодарском крае с 16 июня. «К сожалению, ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора», – объяснил он.
Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, на Сахалине, в Кемеровской, Мурманской, Нижегородской, Тверской и Тульской областях, а также в Ненецком автономном округе. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».
По данным оперативного штаба на 21 июня, в Краснодарском крае за последние сутки выявили 113 новых случаев коронавируса, 51 человек выздоровел, 12 – умерли. Всего в регионе зарегистрировано более 50 тыс. случаев заражения и свыше 3 тыс. летальных исходов.