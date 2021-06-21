В Краснодарском крае введут обязательную вакцинацию для ряда работников

«Считаю необходимым в ближайшее время совместно с Роспотребнадзором края ввести обязательную вакцинацию. В первую очередь для тех, кто работает с людьми», – написал Кондратьев. С просьбой ввести в регионе обязательную вакцинацию с губернатору обратились главврачи ведущих больниц. Рост числа заболевших наблюдается в Краснодарском крае с 16 июня. «К сожалению, ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора», – объяснил он.