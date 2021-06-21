В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для ряда жителей
Главный государственный санитарный врач по Нижегородской области Наталия Кучеренко постановила ввести обязательную вакцинацию от коронавируса работников ряда отраслей региона в связи с ростом заболеваемости.
«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации», – говорится в постановлении, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора по региону.
В частности, вакцинироваться от коронавируса должны работники сфер торговли, услуг, общественного питания, транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ, культуры, а также госслужащие и сотрудники правоохранительных органов. Прививка первым компонентом вакцины должна быть сделана до 25 июля, вторым – до 25 августа. Требование не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к вакцинации.
Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, на Сахалине, в Кемеровской, Мурманской, Тверской и Тульской областях, а также в Ненецком автономном округе. Данную меру власти объясняют ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.
В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».