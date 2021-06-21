В Мурманской области введут обязательную вакцинацию для ряда работников

«Мы готовимся к обязательной вакцинации для отдельных категорий работников. Все процедуры, сроки и порядки в ближайшие два дня будут определены, мы дополнительно о них объявим», — сказал он. «В первую очередь коснется обязательная вакцинация сотрудников сферы торговли, работников транспорта, социально-культурных объектов, госслужащих, муниципальных служащих, работников образовательных учреждений, общепита», — добавил Чибис.