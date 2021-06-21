В Мурманской области введут обязательную вакцинацию для ряда работников
Власти Мурманской области приняли решение ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников определенных сфер. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил губернатор региона Андрей Чибис. Трансляция заседания опубликована на странице местного правительства во «ВКонтакте».
«Мы готовимся к обязательной вакцинации для отдельных категорий работников. Все процедуры, сроки и порядки в ближайшие два дня будут определены, мы дополнительно о них объявим», — сказал он. «В первую очередь коснется обязательная вакцинация сотрудников сферы торговли, работников транспорта, социально-культурных объектов, госслужащих, муниципальных служащих, работников образовательных учреждений, общепита», — добавил Чибис.
Кроме того, из-за роста заболеваемости коронавирусом в Мурманской области ужесточат ограничительные меры. В частности, фуд-кортам и заведениям общепита будет разрешено лишь готовить еду навынос, наполняемость кинотеатров сократят до 50%, массовые мероприятия отменят, учреждения культуры и детские игровые комнаты закроют.
По данным оперштаба на 20 июня, за сутки в Мурманской области выявили 97 новых случаев коронавируса — это рекордный прирост с 22 февраля. Всего за время пандемии вирус подтвердился у 52 592 жителей региона. Умерли 1263 из них.
Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, на Сахалине, в Кемеровской, Тульской, Тверской областях и в Ненецком автономном округе.