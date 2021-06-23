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Социологи оценили отношение россиян к обязательной вакцинации

Ведомости

30% россиян скорее отрицательно относятся к введению в Москве и Подмосковье обязательной вакцинации от коронавируса части работающего населения, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

Социологи отметили, что больше всего людей, которые отрицательно относятся к обязательным прививкам, в Москве и Санкт-Петербурге – 30%. Положительно относятся к такой мере чаще всего жители городов с населением до 100 тыс. человек – 54%. По всей стране положительно оценили обязательную вакцинацию 49% опрошенных, 16% — безразличны к такой мере.

Согласно результатам опроса, 56% респондентов считают такое решение соответствующим ситуации в Москве и Московской области. 25% опрошенных придерживаются другого мнения. 52% опрошенных заявили, что обязательная вакцинация работников сферы услуг поможет предотвратить распространение коронавируса в Москве, 34% не согласны с таким мнением.

Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и ряде других регионов. В Москве к вакцинации в первую очередь должны быть привлечены работники сферы услуг. Всего предполагается привить примерно 2 млн человек, заявили власти, в Подмосковье эта цифра составит около 1 млн.

Ранее по теме: Собянин объявил о новых ограничениях из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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