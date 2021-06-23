Социологи оценили отношение россиян к обязательной вакцинации

Социологи отметили, что больше всего людей, которые отрицательно относятся к обязательным прививкам, в Москве и Санкт-Петербурге – 30%. Положительно относятся к такой мере чаще всего жители городов с населением до 100 тыс. человек – 54%. По всей стране положительно оценили обязательную вакцинацию 49% опрошенных, 16% — безразличны к такой мере.