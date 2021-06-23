Социологи оценили отношение россиян к обязательной вакцинации
Социологи отметили, что больше всего людей, которые отрицательно относятся к обязательным прививкам, в Москве и Санкт-Петербурге – 30%. Положительно относятся к такой мере чаще всего жители городов с населением до 100 тыс. человек – 54%. По всей стране положительно оценили обязательную вакцинацию 49% опрошенных, 16% — безразличны к такой мере.
Согласно результатам опроса, 56% респондентов считают такое решение соответствующим ситуации в Москве и Московской области. 25% опрошенных придерживаются другого мнения. 52% опрошенных заявили, что обязательная вакцинация работников сферы услуг поможет предотвратить распространение коронавируса в Москве, 34% не согласны с таким мнением.
Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и ряде других регионов. В Москве к вакцинации в первую очередь должны быть привлечены работники сферы услуг. Всего предполагается привить примерно 2 млн человек, заявили власти, в Подмосковье эта цифра составит около 1 млн.