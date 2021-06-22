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Собянин объявил о новых ограничениях из-за коронавируса

Они коснулись массовых мероприятий и правил посещения ресторанов
Анастасия Шинкеева Владислав Пузырев Татьяна Морозова
ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничительных мер из-за коронавируса. В частности, с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек, а с 28 июня заведения общественного питания смогут посещать люди либо с пройденной вакцинацией, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней.

«Последние дни мы совместно с представителями общепита провели эксперимент по созданию точек, “свободных от ковида”. Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым использование этой технологии будет обязательным для всех ресторанов и кафе, которые хотят продолжить работу в обычном режиме», – написал Собянин.

Мэр отметил, что наличие «защиты от коронавируса» будет подтверждаться специальным QR-кодом, который можно будет получить с использованием электронной медицинской карты, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, портала госуслуг, а также в регистратуре городской поликлиники. «Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут», – подчеркнул Собянин. Кафе и рестораны обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Предприятия общепита, не выполняющие эти требования, смогут работать только навынос и доставку. Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов, рассказал Собянин.

Запрет на проведение массовых мероприятий касается концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных программ с одновременным присутствием более 500 человек. Ограничения касаются как мероприятий, которые проходят в зданиях, так и мероприятий, проходящих на открытом воздухе. «Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия», — говорится в личном блоге Собянина. В то же время эти ограничения будут отменены, если организаторы мероприятий создадут зону «свободную от ковида», и «будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды». Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек, говорится в сообщении.

Сейчас в Москве действует требование об обязательном использовании средств индивидуальной защиты в общественных местах. В начале июня столичные власти усилили контроль за соблюдением этого требования в связи с ростом заболеваемости COVID-19. 16 июня была объявлена обязательная вакцинация людей, занятых в сферах торговли и услуг. Работодатели должны привить 60% сотрудников к 15 августа. Кроме того, власти Москвы разрешили рестораторам отстранять от работы непривившихся от коронавируса сотрудников без выплат.

По данным оперативного штаба на 22 июня, в Москве за последние сутки выявили 6555 новых случаев коронавируса, 3458 человек выздоровели, 86 — умерли. Это максимум смертей с начала пандемии. Всего в городе зарегистрировано более 1,3 млн случаев заражения и свыше 21 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Москва занимает первое место среди регионов России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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