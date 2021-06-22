Собянин объявил о новых ограничениях из-за коронавируса

Запрет на проведение массовых мероприятий касается концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных программ с одновременным присутствием более 500 человек. Ограничения касаются как мероприятий, которые проходят в зданиях, так и мероприятий, проходящих на открытом воздухе. «Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия», — говорится в личном блоге Собянина. В то же время эти ограничения будут отменены, если организаторы мероприятий создадут зону «свободную от ковида», и «будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды». Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек, говорится в сообщении.