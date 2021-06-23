В Словакии обнаружили завезенный из России штамм коронавируса «Дельта»
У человека, прибывшего из России в Словакию, обнаружили штамм коронавируса «Дельта». Случай выявления такого варианта инфекции в стране стал первым, сообщил глава гигиенического управления республики Ян Микас, слова которого передает «РИА Новости».
«Штамм коронавируса "Дельта" обнаружен у человека, который прибыл в Словакию из России. В настоящее время он находится на домашнем карантине. Предполагается, что данный человек мог заразиться во время посещения футбольного матча первенства Европы в Санкт-Петербурге. Это первый случай обнаружения данного штамма в Словакии», — сказал Микас.
Из 4,3 тыс. ПЦР-тестов, проведенных в стране 22 июня, 35 показали положительный результат. В минздраве Словакии также отметили, что в стране госпитализированы 230 человек, из них 17 находятся в реанимации, а 13 подключены к аппаратам ИВЛ. За все время пандемии в республике скончались 12,5 тысячи человек.
Так называемый дельта-вариант коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны и был выявлен во многих странах, в том числе в России.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что индийский штамм коронавируса был выявлен у 89,3% заразившихся коронавирусом в Москве. По словам Собянина, новый штамм быстрее распространяется и действует агрессивнее, чем уханьский. Кроме того, в столице зафиксировали повторные случаи заражения среди тех, кто переболел или прошел вакцинацию от коронавируса. Власти связывают это с распространением индийского штамма.