В Словакии обнаружили завезенный из России штамм коронавируса «Дельта»

«Штамм коронавируса "Дельта" обнаружен у человека, который прибыл в Словакию из России. В настоящее время он находится на домашнем карантине. Предполагается, что данный человек мог заразиться во время посещения футбольного матча первенства Европы в Санкт-Петербурге. Это первый случай обнаружения данного штамма в Словакии», — сказал Микас.