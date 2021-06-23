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В Словакии обнаружили завезенный из России штамм коронавируса «Дельта»

Ведомости

У человека, прибывшего из России в Словакию, обнаружили штамм коронавируса «Дельта». Случай выявления такого варианта инфекции в стране стал первым, сообщил глава гигиенического управления республики Ян Микас, слова которого передает «РИА Новости».

«Штамм коронавируса "Дельта" обнаружен у человека, который прибыл в Словакию из России. В настоящее время он находится на домашнем карантине. Предполагается, что данный человек мог заразиться во время посещения футбольного матча первенства Европы в Санкт-Петербурге. Это первый случай обнаружения данного штамма в Словакии», — сказал Микас.

Из 4,3 тыс. ПЦР-тестов, проведенных в стране 22 июня, 35 показали положительный результат. В минздраве Словакии также отметили, что в стране госпитализированы 230 человек, из них 17 находятся в реанимации, а 13 подключены к аппаратам ИВЛ. За все время пандемии в республике скончались 12,5 тысячи человек.

Так называемый дельта-вариант коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны и был выявлен во многих странах, в том числе в России.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что индийский штамм коронавируса был выявлен у 89,3% заразившихся коронавирусом в Москве. По словам Собянина, новый штамм быстрее распространяется и действует агрессивнее, чем уханьский. Кроме того, в столице зафиксировали повторные случаи заражения среди тех, кто переболел или прошел вакцинацию от коронавируса. Власти связывают это с распространением индийского штамма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных