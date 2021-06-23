Су-30СМ перехватил американский самолет-разведчик над Охотским морем
Российский истребитель Су-30СМ перехватил разведывательный самолет США в небе над Охотским морем, сообщает «РИА Новости» со ссылкой Национальный центр управления обороной России.
Приближающуюся к госгранице страны воздушную цель 23 июня обнаружили российские радиолокационные системы. «Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Охотского моря», — сообщили в Национальном центре управления обороной.
Полет российского истребителя, как отметили военные, проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения госграницы России не было допущено.
23 июня российские военные открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу Defender у Крыма, который нарушил морскую границу России у берегов Крыма в районе мыса Фиолент, сообщала пресс-служба Минобороны РФ. Российский сторожевой корабль открыл в направлении британского судна предупредительный огонь, а самолет Су-24М сбросил бомбы по курсу его движения. Отмечается, что эсминец предупреждали о применении оружия в случае нарушения государственной границы, однако он не отреагировал.