Су-30СМ перехватил американский самолет-разведчик над Охотским морем

23 июня российские военные открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу Defender у Крыма, который нарушил морскую границу России у берегов Крыма в районе мыса Фиолент, сообщала пресс-служба Минобороны РФ. Российский сторожевой корабль открыл в направлении британского судна предупредительный огонь, а самолет Су-24М сбросил бомбы по курсу его движения. Отмечается, что эсминец предупреждали о применении оружия в случае нарушения государственной границы, однако он не отреагировал.