В Москве работодатели будут отстранять отказавшихся от прививки сотрудников
Работодатели обязаны отстранять от работы сотрудников, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса, но отказались делать прививку, сообщил оперштаб Москвы.
«Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника) выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», — говорится в сообщении.
В оперштабе подчеркнули, что в период отстранения от работы сотрудникам не будет начисляться зарплата. Также этот период не будет включаться в стаж, дающий право на ежегодный отпуск. «Работодатель вправе предложить сотруднику перейти на удаленный режим работы, но этот вопрос должен решаться индивидуально, законом не предусмотрены такие гарантии работникам, отказавшимся от проведения профилактической прививки», — отметили в оперштабе.
Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».