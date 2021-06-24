В Москве работодатели будут отстранять отказавшихся от прививки сотрудников

В оперштабе подчеркнули, что в период отстранения от работы сотрудникам не будет начисляться зарплата. Также этот период не будет включаться в стаж, дающий право на ежегодный отпуск. «Работодатель вправе предложить сотруднику перейти на удаленный режим работы, но этот вопрос должен решаться индивидуально, законом не предусмотрены такие гарантии работникам, отказавшимся от проведения профилактической прививки», — отметили в оперштабе.