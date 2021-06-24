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Правительство выделит более 46 млрд рублей на выплаты семьям с детьми и беременным

Ведомости

Правительство выделит более 10 млрд руб. на выплаты малообеспеченным беременным женщинам и более 36 млрд руб. на выплаты неполным семьям, в которых воспитываются дети 8-17 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«Сегодня выделим свыше 10 млрд руб. на специальные выплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Речь идет о будущих мамах, которые находятся в трудной финансовой ситуации», — сказал Мишустин.

Он отметил, что каждый месяц до рождения ребенка женщина будет получать около 6300 руб. в зависимости от региона проживания. В этом году такую выплату смогут получить более 400 тыс. женщин.

Также с 1 июля новое пособие смогут получить родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте 8-17 лет. На такие пособия правительство выделит около 36 млрд руб.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому  с 1 сентября оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет будет осуществляться в размере 100% от среднего заработка. С 1 июля этого года женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель, будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 50% величины прожиточного минимума. В среднем размер пособия составит 6350 руб. Также с 1 июля неполные семьи смогут получать выплаты на детей от 8 до 17 лет. Размер выплаты составит в среднем 5600 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных