Правительство выделит более 46 млрд рублей на выплаты семьям с детьми и беременным
Правительство выделит более 10 млрд руб. на выплаты малообеспеченным беременным женщинам и более 36 млрд руб. на выплаты неполным семьям, в которых воспитываются дети 8-17 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Сегодня выделим свыше 10 млрд руб. на специальные выплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Речь идет о будущих мамах, которые находятся в трудной финансовой ситуации», — сказал Мишустин.
Он отметил, что каждый месяц до рождения ребенка женщина будет получать около 6300 руб. в зависимости от региона проживания. В этом году такую выплату смогут получить более 400 тыс. женщин.
Также с 1 июля новое пособие смогут получить родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте 8-17 лет. На такие пособия правительство выделит около 36 млрд руб.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 сентября оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет будет осуществляться в размере 100% от среднего заработка. С 1 июля этого года женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель, будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 50% величины прожиточного минимума. В среднем размер пособия составит 6350 руб. Также с 1 июля неполные семьи смогут получать выплаты на детей от 8 до 17 лет. Размер выплаты составит в среднем 5600 руб.