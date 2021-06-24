Восточный экономический форум пройдет в гибридном формате

«Восточный экономический форум станет вторым после ПМЭФ крупным международным мероприятием в текущем году, который пройдет в гибридном формате. Мы ожидаем участия гостей высокого уровня как в традиционном — очном, так и в онлайн-формате. При этом подчеркну, что обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности является безусловным приоритетом при проведении мероприятия», — сказал Кобяков на совещании по вопросам подготовки форума.