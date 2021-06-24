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Восточный экономический форум пройдет в гибридном формате

Ведомости

Восточный экономический форум в этом году пройдет в гибридном формате, сообщает пресс-служба «Росконгресса» со ссылкой на советника президента РФ и ответственного секретаря Оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова. Гости высокого уровня смогут поучаствовать в мероприятиях форума как очно, так и онлайн.

«Восточный экономический форум станет вторым после ПМЭФ крупным международным мероприятием в текущем году, который пройдет в гибридном формате. Мы ожидаем участия гостей высокого уровня как в традиционном — очном, так и в онлайн-формате. При этом подчеркну, что обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности является безусловным приоритетом при проведении мероприятия», — сказал Кобяков на совещании по вопросам подготовки форума.

Для участников ВЭФ будет проведено обязательное ПЦР-тестирование. Участники совещания также обсудили возможные форматы для эффективного участия иностранных гостей в мероприятиях форума, а также порядок их въезда на территорию РФ и визового обеспечения.

ВЭФ состоится во Владивостоке в период со 2 по 4 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных