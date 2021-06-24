Восточный экономический форум пройдет в гибридном формате
Восточный экономический форум в этом году пройдет в гибридном формате, сообщает пресс-служба «Росконгресса» со ссылкой на советника президента РФ и ответственного секретаря Оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова. Гости высокого уровня смогут поучаствовать в мероприятиях форума как очно, так и онлайн.
«Восточный экономический форум станет вторым после ПМЭФ крупным международным мероприятием в текущем году, который пройдет в гибридном формате. Мы ожидаем участия гостей высокого уровня как в традиционном — очном, так и в онлайн-формате. При этом подчеркну, что обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности является безусловным приоритетом при проведении мероприятия», — сказал Кобяков на совещании по вопросам подготовки форума.
Для участников ВЭФ будет проведено обязательное ПЦР-тестирование. Участники совещания также обсудили возможные форматы для эффективного участия иностранных гостей в мероприятиях форума, а также порядок их въезда на территорию РФ и визового обеспечения.
ВЭФ состоится во Владивостоке в период со 2 по 4 сентября.