УЕФА отменил правило выездного гола в Лиге чемпионов и Лиге Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил правило выездного гола на всех турнирах под своей эгидой, следует из публикации в Twitter УЕФА.
«Правило о выездных голах будет исключено из всех клубных соревнований УЕФА с сезона 2021/2022», — сообщает организация.
Согласно этому правилу, в ситуации, когда два встречающихся в игре на вылет клуба по итогам двухматчевого противостояния забили равное число голов, победа отдается команде, забившей больше голов на чужом поле.
Теперь такие ситуации будут разрешаться с помощью двух дополнительных таймов по 15 минут, и, в случае необходимости, серий пенальти.