В Москве произошел пожар в больнице для пациентов с коронавирусом
В «Комплексном реабилитационно-образовательном центре» департамента труда и социальной защиты населения Москвы, перепрофилированном для лечения пациентов с коронавирусом, произошел пожар, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Федосьино, д. 20, где происходило возгорание в административном здании, в одном из кабинетов на площади 15 кв.м», — заявили в ведомстве (цитата по «Интерфакс»).
Возгорание было локализовано в 15:06 мск. Уже в 15:11 мск его ликвидировали. О пострадавших в результате произошедшего не сообщается.
При этом источник агентства заявил, что вследствие инцидента были эвакуированы 80 человек, 40 из них болеют COVID-19. По данным собеседника «Интерфакса», никто не пострадал, а персонал и пациенты больницы покинули здание до прибытия пожарных.
ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что, по предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. При этом рассматриваются и иные версии.
По данным оперштаба на 24 июня, в настоящее время в Москве коронавирусом болеют свыше 163 тыс. человек. Прирост за последние сутки составил 8598 новых случаев COVID-19. Столица лидирует среди российских регионов по общему количеству жителей с выявленным за время пандемии коронавирусом: таковых там более 1,3 млн. Из них 21 778 пациентов скончались.