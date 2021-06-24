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В Москве произошел пожар в больнице для пациентов с коронавирусом

Ведомости

В «Комплексном реабилитационно-образовательном центре» департамента труда и социальной защиты населения Москвы, перепрофилированном для лечения пациентов с коронавирусом, произошел пожар, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Федосьино, д. 20, где происходило возгорание в административном здании, в одном из кабинетов на площади 15 кв.м», — заявили в ведомстве (цитата по «Интерфакс»).

Возгорание было локализовано в 15:06 мск. Уже в 15:11 мск его ликвидировали. О пострадавших в результате произошедшего не сообщается.

При этом источник агентства заявил, что вследствие инцидента были эвакуированы 80 человек, 40 из них болеют COVID-19. По данным собеседника «Интерфакса», никто не пострадал, а персонал и пациенты больницы покинули здание до прибытия пожарных.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что, по предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. При этом рассматриваются и иные версии.

По данным оперштаба на 24 июня, в настоящее время в Москве коронавирусом болеют свыше 163 тыс. человек. Прирост за последние сутки составил 8598 новых случаев COVID-19. Столица лидирует среди российских регионов по общему количеству жителей с выявленным за время пандемии коронавирусом: таковых там более 1,3 млн. Из них 21 778 пациентов скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных