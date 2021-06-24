В Москве произошел пожар в больнице для пациентов с коронавирусом

По данным оперштаба на 24 июня, в настоящее время в Москве коронавирусом болеют свыше 163 тыс. человек. Прирост за последние сутки составил 8598 новых случаев COVID-19. Столица лидирует среди российских регионов по общему количеству жителей с выявленным за время пандемии коронавирусом: таковых там более 1,3 млн. Из них 21 778 пациентов скончались.