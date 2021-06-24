На военном полигоне под Воронежем погиб солдат
На военном полигоне под Воронежем погиб солдат контрактной службы, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
«Командование Воронежского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего контрактной службы», — заявили там (цитата по ТАСС).
По предварительным данным, солдат скончался из-за неосторожного обращения с оружием при проведении стрельб во время плановых занятий по боевой подготовке. На данный момент точные причины и обстоятельства произошедшего выясняются.