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СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета в Ленинградской области

Ведомости

Военный следственный отдел СКР в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело после крушения вертолета Ми-8 в Ленинградской области. Дело возбуждено по статье о нарушении правил полетов или другой подготовки к ним (ст. 351 УК РФ), говорится на сайте СКР.

По данным следователей, в рамках учебно-тренировочных полетов войсковой части 3693 вертолет Ми-8 в районе 20:00 мск поднялся в воздух. Спустя некоторое время, находясь в Гатчинском районе, он пропал с экранов радаров. Всего на борту находились три человека.

На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты. Они осмотрели место происшествия. Также в ходе предварительного следствия изымают документацию из воинской части и допрашивают свидетелей.

Вертолет упал в районе деревни Корпикюля. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что после падения вертолет загорелся, пожар устранили. По предварительным данным, крушение произошло из-за отказа двигателя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных