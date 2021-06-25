СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета в Ленинградской области

По данным следователей, в рамках учебно-тренировочных полетов войсковой части 3693 вертолет Ми-8 в районе 20:00 мск поднялся в воздух. Спустя некоторое время, находясь в Гатчинском районе, он пропал с экранов радаров. Всего на борту находились три человека.