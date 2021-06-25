СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета в Ленинградской области
Военный следственный отдел СКР в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело после крушения вертолета Ми-8 в Ленинградской области. Дело возбуждено по статье о нарушении правил полетов или другой подготовки к ним (ст. 351 УК РФ), говорится на сайте СКР.
По данным следователей, в рамках учебно-тренировочных полетов войсковой части 3693 вертолет Ми-8 в районе 20:00 мск поднялся в воздух. Спустя некоторое время, находясь в Гатчинском районе, он пропал с экранов радаров. Всего на борту находились три человека.
На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты. Они осмотрели место происшествия. Также в ходе предварительного следствия изымают документацию из воинской части и допрашивают свидетелей.
Вертолет упал в районе деревни Корпикюля. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что после падения вертолет загорелся, пожар устранили. По предварительным данным, крушение произошло из-за отказа двигателя.