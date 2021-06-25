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СК возбудил дело после стрельбы по росгвардейцам в Ивановской области

Ведомости

Следственное управление СКР по Ивановской области возбудило уголовные дела Уо покушении на убийство и посягательстве на жизнь правоохранителей завели после стрельбы в Ивановской области, говорится на сайте ведомства.

В СКР рассказали, что вечером 24 июня 58-летний подозреваемый выстрелил из пистолета в своего знакомого из-за личной неприязни. Потерпевший был доставлен в больницу, злоумышленник скрылся с места преступления.

Около семи утра 25 июня сотрудники правоохранительных органов обнаружили подозреваемого в его доме в той же деревне, где произошло преступление. Сотрудники СОБР Росгвардии окружили дом и предложили подозреваемому сложить оружие и сдаться, но он выстрелил по сотрудникам СОБРа. Подозреваемого обезвредили ответным огнем, от полученных ранений он впоследствии скончался. При осмотре дома подозреваемого были обнаружены автомат и патроны к нему. По данным следствия, на учете владельцев гражданского оружия мужчина не состоял.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных