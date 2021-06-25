СК возбудил дело после стрельбы по росгвардейцам в Ивановской области
Следственное управление СКР по Ивановской области возбудило уголовные дела Уо покушении на убийство и посягательстве на жизнь правоохранителей завели после стрельбы в Ивановской области, говорится на сайте ведомства.
В СКР рассказали, что вечером 24 июня 58-летний подозреваемый выстрелил из пистолета в своего знакомого из-за личной неприязни. Потерпевший был доставлен в больницу, злоумышленник скрылся с места преступления.
Около семи утра 25 июня сотрудники правоохранительных органов обнаружили подозреваемого в его доме в той же деревне, где произошло преступление. Сотрудники СОБР Росгвардии окружили дом и предложили подозреваемому сложить оружие и сдаться, но он выстрелил по сотрудникам СОБРа. Подозреваемого обезвредили ответным огнем, от полученных ранений он впоследствии скончался. При осмотре дома подозреваемого были обнаружены автомат и патроны к нему. По данным следствия, на учете владельцев гражданского оружия мужчина не состоял.