СК возбудил дело после стрельбы по росгвардейцам в Ивановской области

Около семи утра 25 июня сотрудники правоохранительных органов обнаружили подозреваемого в его доме в той же деревне, где произошло преступление. Сотрудники СОБР Росгвардии окружили дом и предложили подозреваемому сложить оружие и сдаться, но он выстрелил по сотрудникам СОБРа. Подозреваемого обезвредили ответным огнем, от полученных ранений он впоследствии скончался. При осмотре дома подозреваемого были обнаружены автомат и патроны к нему. По данным следствия, на учете владельцев гражданского оружия мужчина не состоял.