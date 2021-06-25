Минздрав назвал долю заболевших COVID-19 после прививки россиян

По данным оперштаба на 25 мая, суточный прирост выявленных зараженных коронавирусом составил 20 393 случая. Это максимальный показатель с 23 января. В целом за время пандемии COVID-19 подтвердился более чем у 5,4 млн россиян. Из них свыше 132 тыс. умерли, более 4,9 млн выздоровели.