Минздрав назвал долю заболевших COVID-19 после прививки россиян
Только 0,5% россиян, сделавших прививку от коронавируса, в итоге заболели COVID-19, сообщил в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Среди заболевших количество среди вакцинированных не превышает 0,5% в среднем. То есть вакцинация позволяет обеспечить защиту от заболевания или тяжелого течения заболевания», — сказал он.
В целом в России первую из двух доз вакцины от коронавируса получили более 21 млн человек, или 14,4% населения. Еще 16,5 млн граждан, что эквивалентно 11,3% населения, сделали обе необходимые прививки.
Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января этого года. В целом в стране есть четыре отечественных препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».
По данным оперштаба на 25 мая, суточный прирост выявленных зараженных коронавирусом составил 20 393 случая. Это максимальный показатель с 23 января. В целом за время пандемии COVID-19 подтвердился более чем у 5,4 млн россиян. Из них свыше 132 тыс. умерли, более 4,9 млн выздоровели.