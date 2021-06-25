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Минздрав назвал долю заболевших COVID-19 после прививки россиян

Ведомости

Только 0,5% россиян, сделавших прививку от коронавируса, в итоге заболели COVID-19, сообщил в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«Среди заболевших количество среди вакцинированных не превышает 0,5% в среднем. То есть вакцинация позволяет обеспечить защиту от заболевания или тяжелого течения заболевания», — сказал он.

В целом в России первую из двух доз вакцины от коронавируса получили более 21 млн человек, или 14,4% населения. Еще 16,5 млн граждан, что эквивалентно 11,3% населения, сделали обе необходимые прививки.

Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января этого года. В целом в стране есть четыре отечественных препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».

По данным оперштаба на 25 мая, суточный прирост выявленных зараженных коронавирусом составил 20 393 случая. Это максимальный показатель с 23 января. В целом за время пандемии COVID-19 подтвердился более чем у 5,4 млн россиян. Из них свыше 132 тыс. умерли, более 4,9 млн выздоровели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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