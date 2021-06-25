В России разрешили вакцинировать беременных от коронавируса

Отечественная вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа прошлого года. Ее разработали в Центре им. Гамалеи. Эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. По словам директора центра Александра Гинцбурга, иммунитет к вирусу после вакцинации может сохраняться на протяжении примерно восьми месяцев.