В России разрешили вакцинировать беременных от коронавируса
Экспертное сообщество одобрило вакцинацию беременных женщин отечественным препаратом от коронавируса «Спутник V», сообщил в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Сегодня с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «Гам-ковид-вак» у беременных. Таким образом, открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией», — сказал он.
Ранее, 17 июня, Мурашко рассказал, что порядка 10 000 беременных женщин в стране заражены коронавирусом. При этом среди них отмечаются случаи тяжелого течения заболевания.
Отечественная вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа прошлого года. Ее разработали в Центре им. Гамалеи. Эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. По словам директора центра Александра Гинцбурга, иммунитет к вирусу после вакцинации может сохраняться на протяжении примерно восьми месяцев.