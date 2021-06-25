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В России разрешили вакцинировать беременных от коронавируса

Ведомости

Экспертное сообщество одобрило вакцинацию беременных женщин отечественным препаратом от коронавируса «Спутник V», сообщил в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«Сегодня с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «Гам-ковид-вак» у беременных. Таким образом, открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией», — сказал он.

Ранее, 17 июня, Мурашко рассказал, что порядка 10 000 беременных женщин в стране заражены коронавирусом. При этом среди них отмечаются случаи тяжелого течения заболевания.

Отечественная вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа прошлого года. Ее разработали в Центре им. Гамалеи. Эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. По словам директора центра Александра Гинцбурга, иммунитет к вирусу после вакцинации может сохраняться на протяжении примерно восьми месяцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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