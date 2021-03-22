В Японии сообщили о случае передачи коронавируса от матери младенцу

Японское педиатрическое общество провело исследование в 1124 больницах Японии, где есть педиатрическое отделение. В результатах исследования говорится, что к концу августа 2020 г. 52 ребенка были рождены женщинами с коронавирусом. Один из новорожденных получил положительный тест на вирус, однако у него не было проблем со здоровьем. Японские ученые заявили, что за рубежом также поступали сообщения о предполагаемой передаче коронавируса от матери к ребенку.