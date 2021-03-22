В Японии сообщили о случае передачи коронавируса от матери младенцу
В Японии впервые выявили возможный случай передачи коронавирусной инфекции от матери к новорожденному, сообщает телеканал NHK со ссылкой на исследователей, сообщил телеканал NHK.
Японское педиатрическое общество провело исследование в 1124 больницах Японии, где есть педиатрическое отделение. В результатах исследования говорится, что к концу августа 2020 г. 52 ребенка были рождены женщинами с коронавирусом. Один из новорожденных получил положительный тест на вирус, однако у него не было проблем со здоровьем. Японские ученые заявили, что за рубежом также поступали сообщения о предполагаемой передаче коронавируса от матери к ребенку.
Руководитель группы, профессор Мориока Итиро заявил, что вероятность передачи коронавируса от матери к новорожденному небольшая. У инфицированных детей, как правило, развиваются легкие симптомы заболевания, добавил он. Беременным женщинам не нужно сильно беспокоиться, но стоит постоянно соблюдать меры профилактики коронавируса, отметил Итиро.