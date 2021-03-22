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В Японии сообщили о случае передачи коронавируса от матери младенцу

Ведомости

В Японии впервые выявили возможный случай передачи коронавирусной инфекции от матери к новорожденному, сообщает телеканал NHK со ссылкой на исследователей, сообщил телеканал NHK.

Японское педиатрическое общество провело исследование в 1124 больницах Японии, где есть педиатрическое отделение. В результатах исследования говорится, что к концу августа 2020 г. 52 ребенка были рождены женщинами с коронавирусом. Один из новорожденных получил положительный тест на вирус, однако у него не было проблем со здоровьем. Японские ученые заявили, что за рубежом также поступали сообщения о предполагаемой передаче коронавируса от матери к ребенку.

Руководитель группы, профессор Мориока Итиро заявил, что вероятность передачи коронавируса от матери к новорожденному небольшая. У инфицированных детей, как правило, развиваются легкие симптомы заболевания, добавил он. Беременным женщинам не нужно сильно беспокоиться, но стоит постоянно соблюдать меры профилактики коронавируса, отметил Итиро.

Директор Центра им. Гамалеи, разработавшего российскую вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург считает, что есть вероятность передачи антител от матери новорожденному во время кормления грудью, писал РБК.

Ранее по теме: Гинцбург: у 20% переболевших коронавирусом пациентов не вырабатываются антитела

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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