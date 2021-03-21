Гинцбург: у 20% переболевших коронавирусом пациентов не вырабатываются антитела

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что иммунитет после вакцинации препаратом от коронавируса не вырабатывается в среднем у 10% привившихся вне зависимости от препарата. При этом Попова отметила, что даже привившийся или переболевший коронавирусом может заражать других людей, поэтому необходимо в любом случае соблюдать правила профилактики.