Гинцбург: у 20% переболевших коронавирусом пациентов не вырабатываются антитела
Результаты исследований показывают, что у 20% пациентов, перенесших коронавирус, не вырабатываются защитные антитела, рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».
«Среди переболевших [COVID-19] — это хорошие экспериментальные данные, не менее 20% не вырабатывают защитных антител», — цитирует его ТАСС.
Гинцбург посоветовал пациентам этой категории сделать прививку от коронавируса для гарантированной выработки антител.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что иммунитет после вакцинации препаратом от коронавируса не вырабатывается в среднем у 10% привившихся вне зависимости от препарата. При этом Попова отметила, что даже привившийся или переболевший коронавирусом может заражать других людей, поэтому необходимо в любом случае соблюдать правила профилактики.