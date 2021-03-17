Попова назвала долю вакцинированных с отсутствием иммунитета к коронавирусу

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия остается четвертой среди всех стран мира по числу жителей с выявленным коронавирусом. На данный момент ее опережают США, где COVID-19 был подтвержден уже более чем у 29,5 млн человек, Бразилия (11,6 млн) и Индия (11,4 млн). В целом коронавирус был выявлен более чем у 120,7 млн жителей планеты. Из них свыше 2,6 млн человек скончались.