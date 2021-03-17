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Попова назвала долю вакцинированных с отсутствием иммунитета к коронавирусу

Ведомости

Иммунитет после вакцинации препаратом от коронавируса не вырабатывается в среднем у 10% привившихся вне зависимости от препарата. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-1». 

«10% населения земного шара или 10% в любом городе и населенном пункте — среднее такое число людей не реагируют на вакцинацию, не только сегодняшними вакцинами, но это касается практически всех вакцин», — сказала она. 

При этом Попова отметила, что даже привившийся или переболевший коронавирусом может заражать других людей, поэтому необходимо в любом случае соблюдать правила профилактики.  

«Человек, который имеет иммунитет, у него на слизистых носа и в носоглотке может обнаруживаться вирус — живой и способный заражать других людей. Поэтому человек, который привит, человек, который переболел, все-таки должен носить маску и защищать окружающих», - подчеркнула она. 

По данным главы ведомства, на данный момент коронавирусом чаще всего заражаются внутри семьи. Попова напомнила, что если кто-то из членов семьи чувствует себя плохо, его нужно по возможности изолировать в свободной комнате.

По данным оперштаба на 17 марта, в России впервые с 1 октября выявили меньше 9 тыс. новых случаев коронавируса за сутки. COVID-19 подтвердился у 8998 человек. Общее число жителей страны с обнаруженной за время пандемии инфекцией достигло 4 418 436 человек. Умерли за сутки 427 пациентов с коронавирусом. Таким образом, суммарное число погибших, зафиксированных оперштабом, достигло 93 364 человек. В то же время за последние 24 часа вылечились от COVID-19 10 755 граждан.

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия остается четвертой среди всех стран мира по числу жителей с выявленным коронавирусом. На данный момент ее опережают США, где COVID-19 был подтвержден уже более чем у 29,5 млн человек, Бразилия (11,6 млн) и Индия (11,4 млн). В целом коронавирус был выявлен более чем у 120,7 млн жителей планеты. Из них свыше 2,6 млн человек скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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