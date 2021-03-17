Попова назвала долю вакцинированных с отсутствием иммунитета к коронавирусу
Иммунитет после вакцинации препаратом от коронавируса не вырабатывается в среднем у 10% привившихся вне зависимости от препарата. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-1».
«10% населения земного шара или 10% в любом городе и населенном пункте — среднее такое число людей не реагируют на вакцинацию, не только сегодняшними вакцинами, но это касается практически всех вакцин», — сказала она.
При этом Попова отметила, что даже привившийся или переболевший коронавирусом может заражать других людей, поэтому необходимо в любом случае соблюдать правила профилактики.
«Человек, который имеет иммунитет, у него на слизистых носа и в носоглотке может обнаруживаться вирус — живой и способный заражать других людей. Поэтому человек, который привит, человек, который переболел, все-таки должен носить маску и защищать окружающих», - подчеркнула она.
По данным главы ведомства, на данный момент коронавирусом чаще всего заражаются внутри семьи. Попова напомнила, что если кто-то из членов семьи чувствует себя плохо, его нужно по возможности изолировать в свободной комнате.
По данным оперштаба на 17 марта, в России впервые с 1 октября выявили меньше 9 тыс. новых случаев коронавируса за сутки. COVID-19 подтвердился у 8998 человек. Общее число жителей страны с обнаруженной за время пандемии инфекцией достигло 4 418 436 человек. Умерли за сутки 427 пациентов с коронавирусом. Таким образом, суммарное число погибших, зафиксированных оперштабом, достигло 93 364 человек. В то же время за последние 24 часа вылечились от COVID-19 10 755 граждан.
По данным университета Джонса Хопкинса, Россия остается четвертой среди всех стран мира по числу жителей с выявленным коронавирусом. На данный момент ее опережают США, где COVID-19 был подтвержден уже более чем у 29,5 млн человек, Бразилия (11,6 млн) и Индия (11,4 млн). В целом коронавирус был выявлен более чем у 120,7 млн жителей планеты. Из них свыше 2,6 млн человек скончались.