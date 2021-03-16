Гинцбург заявил об отсутствии летальных исходов после вакцинации «Спутником V»

По его словам, отсутствие серьезных побочных эффектов от вакцинации «Спутником V» также отметили независимые эксперты в разных странах мира. Он также рассказал о ситуации с вакцинацией в Аргентине, где осуществляется «большой надзор за вакциной» и «Спутником V» привились более 300 тыс. добровольцев. У вакцинированных не наблюдается никаких побочных эффектов, сказал Гинцбург со ссылкой на отчет местного Минздрава.