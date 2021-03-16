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Гинцбург заявил об отсутствии летальных исходов после вакцинации «Спутником V»

Ведомости

После вакцинации от коронавируса вакциной «Спутник V» не было зафиксировано летальных исходов, заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в ходе онлайн-брифинга.

«То есть тяжелых случаев, не говоря уже о смертельных исходах, в результате столкновения с этим заболеванием у вакцинированных "Спутником V" на очень большой выборке испытуемых не было обнаружено. Все вакцинированные были защищены», — цитирует ТАСС Гинцбурга.

По его словам, отсутствие серьезных побочных эффектов от вакцинации «Спутником V» также отметили независимые эксперты в разных странах мира. Он также рассказал о ситуации с вакцинацией в Аргентине, где осуществляется «большой надзор за вакциной» и «Спутником V» привились более 300 тыс. добровольцев. У вакцинированных не наблюдается никаких побочных эффектов, сказал Гинцбург со ссылкой на отчет местного Минздрава.

Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в более чем 50 странах мира. Она разработана в Научном Центре им. Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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