«Коммерсантъ» узнал об аресте офицеров ФСБ по делу о хищении 64 млн рублей

На судебных заседаниях представители следствия утверждали, что Кравченко, Сохин и Романов общались с Бабаханяном и членами его семьи, а также вводили в заблуждение руководство авиации ФСБ. В частности, последний из них, по данным следствия, «оказывал воздействие на находящихся от него в служебной зависимости лиц с целью придания видимости законности своих противоправных действий и с целью понудить их заключать новые государственные контракты с ООО «АсСтрой» и обеспечить бесперебойное финансирование данной организации», — пишет издание.