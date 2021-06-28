«Коммерсантъ» узнал об аресте офицеров ФСБ по делу о хищении 64 млн рублей
Военный суд арестовал трех офицеров 6 отдела управления авиации ФСБ по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при заключении контрактов на поставку сборно-разборных складов, сообщил «Коммерсантъ». По данным следствия, обвиняемые похитили более 63,4 млн руб.
Речь, по данным газеты, идет о начальнике отдела полковнике Юрии Кравченко, его заместителе — начальнике 1-го отделения подполковнике Артеме Сохине и майоре Сергее Романове. УА ФСБ и ставропольская фирма ООО «АсСтрой» заключали контракты в 2017-2019 гг. Фирма принадлежит Гаянэ Бабаханян, но фактически ей якобы управлял ее родственник Вазген Бабаханян, пишет «Коммерсантъ».
По данным из открытых источников, эта компания несколько раз выигрывала тендеры на поставку техники и оборудования воинским частям. По контракту фирма должна была установить в Воркуте складской комплекс для хранения «авиационно-технического имущества». Ранее компания установила несколько таких же комплексов в других регионах.
На судебных заседаниях представители следствия утверждали, что Кравченко, Сохин и Романов общались с Бабаханяном и членами его семьи, а также вводили в заблуждение руководство авиации ФСБ. В частности, последний из них, по данным следствия, «оказывал воздействие на находящихся от него в служебной зависимости лиц с целью придания видимости законности своих противоправных действий и с целью понудить их заключать новые государственные контракты с ООО «АсСтрой» и обеспечить бесперебойное финансирование данной организации», — пишет издание.
По данным газеты, обвиняемые утверждают, что не совершили ничего незаконного. По их словам, все условия контракта были выполнены, складской комплекс был построен и сейчас работает. Свою вину они отрицают.