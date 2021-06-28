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В Москве и Петербурге снова зафиксировали рекордное число умерших от COVID-19

Ведомости

В Москве за сутки от коронавируса умерли 124 человека. Это шестой раз за июнь, когда в городе фиксируется максимум суточной смертности от COVID-19 за все время пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован накануне, 27 июня, тогда умерли 114 человек. Максимальное число умерших от коронавируса за сутки также зафиксировано в Санкт-Петербурге — 110 человек, сообщил оперштаб.

За сутки в столице обнаружили 7 246 новых случаев болезни. 4 433 человека выздоровели. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 346 183 жителей.

В России за последние сутки в России выявили 21 650 новых случаев коронавируса. За сутки умерли 611 пациентов с COVID-19, полностью выздоровели 12 626 человек. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 472 941 человека. В целом за все время пандемии от COVID-19 скончались 133 893 человека, выздоровели 4 969 340 пациентов.

Вчера, 27 июня, оперштаб сообщил о 20 538 новых случаях коронавируса.

В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Подмосковье (+2722), Санкт-Петербург (+1335), Нижегородская область (+332) и Бурятия (+309). В топ-5 по общему числу заболевших входят Москва — 1 346 183 человека, Санкт-Петербург — 466 775, Московская область — 309 125, Нижегородская область — 124 149 и Ростовская область — 98 863.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных