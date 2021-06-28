В Москве и Петербурге снова зафиксировали рекордное число умерших от COVID-19

В Москве за сутки от коронавируса умерли 124 человека. Это шестой раз за июнь, когда в городе фиксируется максимум суточной смертности от COVID-19 за все время пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован накануне, 27 июня, тогда умерли 114 человек. Максимальное число умерших от коронавируса за сутки также зафиксировано в Санкт-Петербурге — 110 человек, сообщил оперштаб.